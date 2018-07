Bei der Wahl zur französischen Nationalversammlung errangen die Gaullisten einen Stimmenanteil von etwa 38 Prozent, Kommunisten und demokratische Linke zusammen rund 41 Prozent. Während sich die Extreme „links“ und „rechts“ somit fast unverändert behaupten konnten, fiel das demokratische Zentrum Lecanuets gegenüber 1962 um beinahe vier Prozent zurück.

Nur 73 Kandidaten erreichten auf Anhieb die absolute Stimmenmehrheit in ihrem Wahlkreis und damit ein Mandat in der Nationalversammlung. Somit wird in 397 der 470 Wahlkreise des französischen Mutterlandes für den nächsten Sonntag eine Stichwahl erforderlich, bei der relative Stimmenmehrheit genügt.

Schon 1962 hatte sich das System der zwei Wahlgänge zugunsten der Gaullisten ausgewirkt – woran Beobachter auch für dieses Mal kaum zweifeln. Gemäß der Wahlabsprache vom Dezember 1966 wollen sich die vereinigten Linksparteien für die Stichwahl jeweils auf den aussichtsreichsten Kandidaten einigen.