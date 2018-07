Mit Zuckerbrot und Peitsche behandelt der SPD-Vorstand seinen widerspenstigen Parteinachwuchs. Eben hat er dem Sozialdemokratischen Hochschulbund (SHB) an einem Tag den erbetenen Zuschuß für die Delegiertenkonferenz verweigert, am anderen Tag jedoch die seit Januar gesperrten Unterstützungsgelder bewilligt. Offenbar war dem SPD-Präsidium das erste Echo auf die Maßregelung des SHB zu peinlich gewesen. So lasen Günter Grass und Arnulf Baring Wehner die Leviten: „Es ist ein autoritäres Vorurteil und ein Irrtum dazu, Stillschweigen für Stärke und Gehorsam für Treue zu halten.“

Wehners Rückzieher ändert freilich wenig an dem unerfreulichen Eindruck: Kritik an der Parteilinie ist unter Genossen nicht erwünscht. Zum zweitenmal innerhalb von sechs Jahren versuchen die Sozialdemokraten, ihre aufsässigen Studiker unter Druck zu setzen. Das vorige Mal war es der SDS, der in Acht und Bann getan wurde. Die zunächst parteifromme Nachfolgeorganisation SHB hat sich sehr bald jedoch ebenfalls der Fuchtel der „Baracke“ entzogen.

Jene Studenten, die gegen die große Koalition, die Notstandsgesetze und den Krieg in Vietnam zu Felde ziehen, die DDR respektieren und die Oder-Neiße-Grenze anerkennen wollen, haben nicht erwartet, daß die Parteispitze ihretwegen den Kurs ändern würde. Der SHB, der sich „als kritischer Bestandteil“ der SPD auffaßt, wollte nur die innerparteiliche Diskussion vor dem Einschlafen bewahren. Den Mund verbieten lassen wird er sich nicht. Auch sein Vorgänger ist seinerzeit nicht zu Kreuze gekrochen. Er ist nur – radikaler geworden. K. H. J.