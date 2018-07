Inhalt Seite 1 — Wirtschaftswunder auf sozialistisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auch Leipzig ist eine Messe wert Mit diesen Worten apostrophierte Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller unter dem Beifall seiner Zuhörer die älteste deutsche Handelsmesse, Das war im Frankfurter Opernhaus anläßlich 4ei" Eröffnung der Frühjahrsmesse in Hessens Metropole.

Acht Tage später honorierte der Stellvertreter des Vorsitzenden des DDR Ministerrates, Julius Balkow, die Referenz Schillers in keiner Weise, als er im Leipziger Opernhaus die Frühjahrsmesse in der sächsischen Metropole eröffnete. Mit keinem Wort ging er auf die libeiale Osthandelspolitik Bonns ein. Im Gegenteil, er erhob sogar den Vorwurf, die DDR habe hre Exportmöglichkeiten in der Bundesrepublik durch das umständliche Genehmigungsverfahren und die umstrittene Widerrufsklausel im Interzonenhandelsabkommen nicht voll ausnutzen können.

Die Tatsachen sprechen allerdings eine andere Sprache. Im Interzonenhandel steht der Osten beim Westen tief in der Kreide: Am Jahresende hatte die DDR für rund 400 Millionen Mark mehr Waren bezogen als geliefert. Und trotz aller Bemühungen des Westens gelingt es nur schwer, Waren zu finden, die die Wirtschaft der DDR liefern kann und die im Bundesgebiet auch abzusetzen sind.

In nüchternen Zahlen ausgedrückt sieht das Bild so aus: Der Osten konnte 1966 seine Lieferungen in die Bundesrepublik zwar um acht Prozent auf 1 3 Milliarden Mark steigern, gleichzeitig aber stiegen die Bezüge aus der Bundesrepublik um rund 30 Prozent auf 1 7 Milliarden Mark.

Nach dem kühlen politischen Wind, der diesmal in Leipzig weht, ist im Laufe des Jahres auch kaum eine Besserung des Interzonenhandels zu erwarten.

Das traurige Bild des innerdeutschen Handels will nun wiederum schlecht zu einem Satz passen, der in einer Propagandabroschüre der DDR steht: "Das wahre Wirtschaftswunder vollzog sich nicht in der Bundesrepublik, sondern in der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik Die meisten Westdeutschen — durch eine jahrelange einseitige Propaganda beeinflußt — haben jedenfalls von Mitteldeutschland, der Sowjetzone, der DDR, der "sogenannten", oder wie auch immer der östliche Teil unseres Vaterlandes genannt wird, eine andere Vorstellung. Doch es gilt die Propaganda zu streichen, hüben wie drüben. Heute bricht kein Freund oder Anverwandter in Rostock, Dresden oder Flauen mehr in Jubelrufe aus, wenn er in einem Paket aus dem Westen Graupen, Nudeln oder ähnliche Grundnahrungsmittel findet. Sicher gibt es noch manches, auf das die DDRBürger verzichten müssen, was den Bundesrepublikanern das Leben angenehm macht — die meisten Zigaretten sind für unseren Geschmack noch immer schauerlich, noch immer müssen sich die Hausfrauen für den Einkauf der Butter beim Kaufmann eintragen lassen und Kaffee ist mit 35 bis 40 Mark für das Pfund sündhaft teuer — aber Grundnahrungsmittel sind reichlich und auch relativ billig zu haben. Die SED Parteifunktionäre selbst sind es, die das positive Bild wieder trüben, das die DDR dem unvoreingenommenen Besucher bietet, der es mit der Zeit vor acht oder zehn Jahren vergleicht. Mit der Ankündigung, innerhalb einer bestimmten Frist den westdeutschen Standard eingeholt zu haben, setzten sie Maßstäbe, die sie nicht einhalten konnten, an denen aber alle Welt heute den Erfolg oder Mißerfolg der DDR Wirtschaft mißt.

Mit der SED Elle gemessen, hat die DDR tatsächlich kläglich Schiffbruch erlitten. Nach den volkswirtschaftlichen Daten ist die Bundesrepublik der DDR inzwischen noch weiter davongelaufen.