Kooperations-Kontakte

Viele mittlere und kleinere Unternehmen entschließen sich zu einer zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit, die – bei Aufrechterhaltung der Selbständigkeit – ihre Wettbewerbskraft stärkt. Um kooperationsbereiten Unternehmen bessere Möglichkeiten einer ersten Kontaktaufnahme zu bieten, gibt die Dresdner Bank nunmehr „Kontaktbriefe“ heraus. Die Bank wickelt diesen Kundendienst unter Wahrung strengster Vertraulichkeit ab. Die Kooperationswünsche werden ohne Firmenangabe verbreitet; eingehende Zuschriften leitet die Bank dann weiter.

Weniger Zinsen für Sparbriefe

Der Zinssatz für Volksbank-Sparbriefe ist mit Wirkung vom 1. März von bisher 7 Prozent auf 6,5 Prozent gesenkt worden, teilte der Deutsche Genossenschaftsverband kürzlich auf Anfrage mit. Der Preis für einen Volksbank-Sparbrief zum Nennwert von 1000 Mark erhöht sich damit von 713 Mark auf 730 Mark.

Neue rumänische Banknoten

Die Rumänische Nationalbank setzte eine neue 5-Lei-Banknote mit der Aufschrift „Sozialistische Republik Rumänien“ (in rumänischer Sprache) in Umlauf. Am gleichen Tag brachte die Nationalbank auch neue Münzen im Werte von 5, 15 und 25 Bani sowie von 1 Lei und 3 Lei mit dem Aufdruck „Sozialistische Republik Rumänien“ in Umlauf.

IOS auch im Immobiliengeschäft