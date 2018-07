FÜR Leute, die gern von der Mission des Abend-

landes sprechen und deren Stolz auf die Zugehörigkeit zur reichen weißen Rasse etwas zu ungetrübt ist; oder, da solche dergleichen doch nicht lesen, für die anderen, die es ihnen schwerer machen wollen –

Bartolome de Las Casas: „Kurzgefaßter Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder“, herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger, aus dem Spanischen von D. W. Andrea; Sammlung insel 23, Insel Verlag, Frankfurt; 165 S., 7,– DM.

ES ENTHÄLT die im wesentlichen 1542 entstan-

dene und ursprünglich vor allem für den Zuständigen, Karl V., bestimmte, von Anfang an wild umkämpfte Informations- und Streitschrift des spanischen Dominikanermönchs und Historikers Fray Bartolome de Las Casas, mit der er bewirken wollte, daß die spanischen Konquistadoren ihr Gemetzel unter den eingeborenen Indianern Mittelamerikas einstellten und sie wenn schon, dann schonungsvoll christlich ausbeuteten. Dazu ein Nachwort von Enzensberger, eine weitere Studie zum Themenkreis Politik und Verbrechen, das er nicht ohne Gründe einen Rückblick in unsere eigene Zukunft nennt.

ES GEFÄLLT, weil es Illusionen ausräumt. Da-

bei ist es wenig erheblich, ob Las Casas im Interesse seiner gerechten Sache die Greuel übertrieb, ob die Spanier ausnahmslos so verfuhren, wie er es monoton beschreibt (erst das Blutbad und die Plünderung, dann die Versklavung der Überlebenden), ob es bei der Conquista überall die Regel war, die Hunde mit Säuglingen zu füttern, ob die Zahl der Getöteten fünf oder fünfzehn oder zwanzig oder mehr Millionen betrug (die Schätzungen der Wissenschaft weisen große Differenzen auf) und ob ein größerer Teil, von ihnen in Wirklichkeit an den von den Europäern eingeschleppten Krankheiten und nicht unter ihren Schwertern, in ihren Feuern und vor ihren Hunden starb. Das meiste dessen, was der Augenzeuge Las Casas von diesem Völkermord berichtet – der nicht nur ökonomische, sondern auch psychopathologische Ursachen hatte – ist verbürgt; nur Barbaren vom Konquistadoren-Schlag wird der Sinn danach stehen, mit ihm zu feilschen.

D F Z