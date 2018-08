Inhalt Seite 1 — 100mal nach Montreal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jahrelang hat der große elektrische Chronometer im Verwaltungsgebäude der Montrealer Weltausstellung rückschreitend die Sekunden gezählt. Nun verrinnen die letzten Wochen, Tage, Stunden des Count-down zur „größten Weltausstellung aller Zeiten“ wie das letzte Häufchen Sand in einer Sanduhr. Am 28. April springen die Ziffern aller Skalen auf Null. Das ist der Anfang der Expo 67.

Kanada zählt seine Anstrengungen und Erwartungen nur nach Millionen. Millionen Dollar wurden investiert, Millionen Besucher werden erwartet: so zwischen 35 und 40 Millionen, darunter mindestens 40 000 aus der Bundesrepublik. Dies ist eine sehr niedrige Schätzung. Denn im vergangenen Jahr hat Kanada, ohne Expo, schon rund 33 000 westdeutsche Touristen angelockt.

Inzwischen hat die Chartervereinbarung auf der Nordatlantikroute die Reisekosten erheblich reduziert, und schon haben auch die Reiseunternehmen Touropa und Scharnow ein Pauschalangebot für Montreal kalkuliert. Mindestpreis für die achttägige Flugreise nach New York mit Abstecher zur Weltausstellung: 1148 Mark. Diese Pauschalreise ist rund 200 Mark billiger als beispielsweise der Hin- und Rückflug (21-Tage-Tarif, Economy-Klasse) der Air France.

Das Angebot von Arrangements für Reisen zur Weltausstellung ist reich, vielseitig und bunt. Es gibt, von Deutschland aus, rund hundert Pauschalflugreisen nach Kanada mit phantastischen Kombinationsmöglichkeiten zum Kennenlernen des neuen Kontinents. Beispiele für Flugreisen, jeweils ab Frankfurt, 16 Tage: Programm „Expo 67 individuell“ für 1554 Mark (DER), Montreal und New York für 1620 Mark (Terra Nova), Montreal, Boston und New York für 1630 Mark (Hapag Lloyd), New York, Montreal, Toronto, Buffalo und Niagara Falls für 1967 Mark (Ameropa), Montreal, Boston und New York für 2036 Mark (Transeuropa); schließlich: 14 Tage Montreal mit Anschlußreisemöglichkeiten nach New York, Chikago, Seattle und zur Westküste ab 1296 Mark (Cook).

Der ADAC veranstaltet zusätzlich zum Besuch der Expo in Montreal eine Rundfahrt durch Kanada und die USA als Reisekombination mit Flugzeug, Omnibus und Eisenbahn, ebenfalls 16 Tage, für 2090 Mark, dazu als Alternativprogramm Hawaii für einen Zuschlag von 1335 Mark ohne Mahlzeiten. Ein vergleichbares Angebot bei Cook ist knapp 600 Mark teurer. Die Gesellschaft für Akademische Studienreisen kombiniert den Besuch der Weltausstellung gar mit Reisen nach Mexiko und Guatemala: für 4960 Mark.

Schiffsreisen nach Montreal (und weiter nach Toronto, Washington, New York) offeriert der Norddeutsche Lloyd ab 3395 Mark (26 Tage), ebenso Seetours (Montreal und New York; 24 Tage) ab 2745 Mark.

Die stupende Aktivität der Kapitalisten läßt auch die Kommunisten aufmerken: Sowjetschiff „Alexander Puschkin“ dampft in diesem Jahr fünfmal von Leningrad nach Montreal und nimmt in Helsinki, Bremerhaven und London Passagiere an Bord (Baltic Steamship Line). In Montreal dient das Schiff (19 860 BRT) als schwimmendes Hotel. Mit Dumping-Preisen ist zu rechnen. –ol–