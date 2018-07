Ladislaus Rosdy: Sieben Versuche über Ungarn. Größe und Tragik eines Königreiches. Verlag Herold, Wien-München; 94 Seiten mit 13 Abb., 16,80 DM

Der stürmische Enthusiasmus, mit dem in der deutschen Öffentlichkeit der – mit zehnjähriger Verspätung vorgenommene – Beginn einer neuen Ostpolitik begrüßt wurde, hat alle jene bedenklich gestimmt, die mit Vergangenheit und Gegenwart der Völker und Staaten des östlichen Mitteleuropa etwas vertraut sind und daher schon seit Jahren eine solche Politik befürwortet haben. Denn ein Übermaß an illusionärem Optimismus und gutem Willen kann, schon allein wegen der dann unvermeidlichen Enttäuschung, nicht weniger gefährlich sein als bornierte, auf Klischeevorstellungen beruhende Feindseligkeit; besonders dann, wenn der an sich lobenswerte Verbrüderungswille gepaart ist mit weitgehender Unkenntnis der geschichtlichen Voraussetzungen für das Denken, Fühlen und Handeln der östlichen Nachbarn.

So sind gerade jetzt alle Bücher und Schriften besonders zu begrüßen, die dem deutschen Publikum Kenntnisse über die Völker des östlichen Mitteleuropa vermitteln; zumal wenn sie in so gefälliger Aufmachung und beschränktem Umfang dargeboten werden wie in dem vorliegenden Büchlein.

Der Ungar Ladislaus Rosdy hat zu der an Größe und Tragik so überreichen Geschichte Ungarns ein ganz anderes und tieferes Verhältnis als dies einem nicht im Reich der Stephanskrone geborenen und aufgewachsenen Menschen je gegeben sein kann.

So zitiert er zustimmend das Wort des ungarischen Schriftstellers László Németh, der vor einem Vierteljahrhundert in seinem Essay „Grillparzer und die Ungarn“, anknüpfend an ein unwilliges Wort des österreichischen Dichters über die ungarische Nationaleitelkeit, geschrieben hatte: „Wir wollen gerade Grillparzers Recht und guten Willen betonen, damit um so auffallender hervortrete: wie wenig uns östliche Völker doch ein Mann jenseits der Leitha verstehen kann, heiße er auch Grillparzer.“

Doch zugleich steht der Autor, der selbst seit vielen Jahren „jenseits der Leitha“ eine neue Heimat gefunden hat, dem für die magyarische Bewußtseinsbildung so entscheidenden „Gespenst des Allein- und Ausgeliefertseins“, dem bangen und zugleich stolzen Gefühl der Vereinzelung und Vereinsamung als „erratischer Block der Völkerwanderungszeit“ inmitten der Völker der indogermanischen Sprachenfamilie (Deutschen, Slawen und Romanen) durchaus kritisch gegenüber, wie etwa seine Ausführungen über die krause Attila- und Hunnenideologie in der ungarischen Geschichte zeigen, sowie allgemein seine Hervorhebung der Tatsache, daß die Angehörigen der magyarischen Adelsnation ihr Allein- und Anderssein beklagten und zugleich oft selbst kultivierten.

In sieben Versuchen, deren innere Einheit und Zusammengehörigkeit nicht nur durch Einleitung und Ausblick, sondern auch durch die immer wieder aufgenommene einheitliche Thematik begründet wird, versucht Rosdy die großen Leitmotive der ungarischen Geschichte seinen Lesern anschaulich und verständlich zu machen. Das mag jene Leser manchmal eher verwirren, denen die wechselvolle Geschichte des Stephansreiches nicht so vertraut ist wie dem Autor selbst. Doch werden auch sie sich durch die Lektüre des lebendig geschriebenen Büchleins, durch die mit kräftigen Strichen gezeichneten Porträts der bedeutendsten Herrscher und Staatsmänner, der Kirchenfürsten und Rebellen, der Reformer, Politiker und Revolutionäre und durch die nachdenklich stimmenden Analysen gewiß dazu anregen lassen, sich eingehender mit der Geschichte eines Volkes zu beschäftigen, dessen Schicksal seit den Tagen der Lechfeldschlacht, gerade an den historischen Wendepunkten immer wieder unlöslich auch mit der deutschen Geschichte verbunden war. So hat das Buch, das bewußt auf eine Darstellung der jüngsten Geschichte verzichtet, doch zugleich eine durchaus aktuelle historisch-politische Bildungsfunktion.