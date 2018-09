Von Rolf Zundel

Wohin ist es mit den Freien Demokraten gekommen? Einst verstanden sie sich als Vorhut einer neuen Deutschland- und Ostpolitik. Jetzt haben zwei Papiere genügt, um die Parteiführung in Panik zu versetzen – eine Studie von Wolfgang Schollwer, Herausgeber des FDP-Pressedienstes, und ein Zeitschriftenartikel des FDP-Schatzmeisters Wolfgang Rubin, in denen die Möglichkeiten der Deutschland- und Ostpolitik ohne Rücksicht auf Tabus untersucht wurden.

Als die Schollwer-Studie in einem überscharf pointierten Auszug im Stern veröffentlicht wurde, schien es die Hauptsorge der Parteiführung, jegliche geistige Nachbarschaft mit diesem "Tabu-Brecher" abzustreiten. Man gab sich überrascht und entrüstet, obwohl Schollwer ähnliche Gedanken im FDP-Pressedienst seit Monaten vertreten und die Studie im Auftrag des Parteivorstandes, wenn auch in eigener Verantwortung, angefertigt hatte. Man suchte nach der Quelle der Indiskretion und wagte es gar nicht mehr, über den sachlichen Inhalt der Arbeit zu diskutieren – aus Angst, die angeblich herrschende Meinung werde solche Ideen nicht goutieren. Eine seltsame Vorstellung von Opposition!

Als Wolfgang Rubin einige Tage später auf Schollwers Spuren wandelte, war die Reaktion womöglich noch hysterischer. Einige Parteifreunde rieten, Rubin aus seinen Ämtern zu entfernen und ihn aus der Partei auszuschließen. Der stellvertretende Parteivorsitzende Willi Weyer sprach von einem "Dolchstoß in den Rücken der Partei".

Die Aufregung ist offenbar mit dem desolaten Zustand der FDP zu erklären, in der Sache ist sie nicht gerechtfertigt. Die Freien Demokraten sind nicht das Opfer der herrschenden Meinung, sondern ihrer eigenen Ängste geworden. Beweis: Als im Jahr 1962 eine ähnliche Studie Schollwers publik wurde, brach ein Sturm der Entrüstung los. Diesmal klang der Chor der Empörten ziemlich dünn. Zwar fällte Rainer Barzel flugs das strenge Verdikt "national würdelos", aber sonst blieb die Reaktion gelassen. Mit Recht: Die Arbeit Schollwers und der Artikel Rubins sind eine Sensation nur für den, der nicht gehört hat, was alles in der Bundesrepublik in den letzten Jahren laut gedacht worden ist.

Die Kernthese Schollwers lautet: Die Bundesrepublik müsse "eine Deutschlandpolitik formulieren, die zu einer Entkrampfung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR führen kann und damit zugleich eine Anpassung der DDR an die Demokratisierungstendenzen im übrigen Europa möglich macht". Der Satz hätte sogar in der Regierungserklärung Kiesingers stehen können.

Aus diesen "Zielvorstellungen" leitet Schollwer Konsequenzen ab, unter anderem: