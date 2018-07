Inhalt Seite 1 — Die Helfer der Weißen Rose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Petry

Gewalt und Gewissen – Willi Graf und die „Weiße Rose“; eine Dokumentation von Klaus Wolhaber in Zusammenarbeit mit Hubert Hanisch und Anneliese Knoop-Graf; Herder-Bücherei, Freiburg; 2,40 DM

Dem Bild der Geschwister Scholl und ihrer Freunde, wie es, 24 Jahre nach ihrer und Christoph Probsts Hinrichtung, in zahlreichen Gedenkreden reproduziert wird, haftet etwas eigentümlich Mythisches, Legendenartiges, der Politik Entrücktes an.

Im Gegensatz zu den Ereignissen des 20. Juli 1944 ist der Widerstand der Münchener Studenten an den Rand der Zeitgeschichte geraten. Die Ursache dieser Entwicklung ist in der Wirkung von Inge Scholls 1952 erschienenem Buch „Die Weiße Rose“ zu suchen. Dieses kleine Bändchen ist nach wie vor Grundlage fast aller Festreden und der meisten historischen Darstellungen, obwohl es so eigentlich gar nicht gemeint war und der Stil der Erzählung dies auch zu erkennen gibt. Inge Aicher-Scholls an die Chronologie der Ereignisse nur sehr locker gebundener Bericht sollte historisch-politische Studien nicht ersetzen, sondern ergänzen und anregen.

Das Fehlen historischer Arbeiten hat sie offenbar selbst gestört: Es gab einige Pläne, eine umfassende Dokumentation zur Geschichte der „Weißen Rose“ herauszugeben. Diese Projekte scheiterten leider alle. Als auch aus der letzten, von den Angehörigen der hingerichteten Studenten gemeinsam geplanten Unternehmung nichts wurde, machte sich Anneliese Knoop, eine Schwester von Willi Graf, sozusagen selbständig und veröffentlichte, zusammen mit Klaus Vielhaber und Hubert Hanisch, das Material, das sie über ihren Bruder gesammelt hatte. Das Buch erschien im Herder-Verlag und hat bisher offenbar kaum Leser gefunden; das aber ist höchst bedauerlich.

Es enthält eine kurze Biographie Willi Grafs von Anneliese Knoop, Erinnerungen der Freunde aus Schule, Jugendgruppe und Studienzeit, ein kleines Tagebuch und Briefe Grafs. Nach der Lektüre stellt man fest, daß das poetisch verhangene Bild zwar nicht viel schärfer geworden ist (man bekommt immerhin einen guten Eindruck über die Chronologie vom Frühjahr 1942 bis zum Februar 1943), daß dieses Bild sich aber verändert hat.

Hatte man bisher den Eindruck, die Geschwister Scholl hätten mit ihren – etwas stiefmütterlich behandelten – Freunden allein und einsam Widerstand geleistet, so muß man sich belehren lassen, daß es Dutzende von Mitwissern und Helfern gab, die von den Aktionen wußten und sie unterstützten. Es wird deutlich, daß die alten Freunde aus der Bündischen Jugend und die Kreise um den Religionsphilosophen Theodor Haecker wichtiger waren für die Beweggründe und die Art des Widerstandes, als man bisher angenommen hatte.