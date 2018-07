Inhalt Seite 1 — Dolce vita für Anspruchsvolle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die „Welt“ ist gar nicht so – im Anzeigenteil. Sie ist durchaus nicht prüde – bei Inseraten. Sieht man hingegen die entsprechende Annonce in der ZEIT an, da kann man die nackte Lust unterm sanften Schleier der Moral kaum noch erkennen. Die ZEIT ist eben so ...

Und doch! Im Augenblick, wo ich dies niederschreibe, rät mir eine innere Stimme, lieber mit der Inseratenabteilung der ZEIT zu telephonieren, ehe ich weitergehe.

„Ist das Inserat mit dem Titel ‚Dolce vita‘ ein von Ihnen ursprünglich zurückgewiesener Text? Und hat ihn der Inserent sodann gereinigt? Oder kam das Inserat gleich so an, wie es jetzt im Blatt steht?“ – „Nicht zurückgewiesen! Nicht gereinigt! Der Text kam so, wie er im Blatt steht.“

Nun, wenn das so ist, dann kann sich meine Feststellung wahrhaftig nicht darauf beschränken, daß die „Welt“ nicht prüde ist – im Inseratenteil. Dann muß ich meine erstaunten Augen noch etwas weiter öffnen und mich fragen: Warum inseriert ein und dasselbe Unternehmen in der „Welt“ so warmblütig flott, in der ZEIT jedoch so kühl distanziert? Mit anderen Worten: Unterscheiden sich die Leser beider Blätter unterm Blickwinkel des Inserenten? Und wie?

„Dolce Vita für Anspruchsvolle“, so heißt es in der „Welt“. Und sogleich wird angegeben, wo sie stattfindet, die „Dolce vita“: an einem oberitalienischen See, in einem Klubhaus. In der ZEIT müssen erst ein paar Zeilen vergehen, ehe der Ort genannt wird. Und der Hinweis „für Anspruchsvolle“ fehlt total. Die Leser der ZEIT sind demnach nicht so anspruchsvoll? Ihnen genügt ein einfaches „Dolce“?

Es könnte allerdings auch so gemeint sein: Die ZEIT-Leser sind von Natur aus ausgesprochen anspruchsvoll; man braucht es ihnen nicht extra zu sagen. Auch werden sie offenbar für intelligenter gehalten als die der „Welt“. Sie merken sofort, worum es sich handelt. „Dolce vita?“ Aha! Schon wissen sie Bescheid, während man den anderen, den „Anspruchsvollen“, erst auf die Sprünge helfen muß mit folgenden Hinweisen: „Exklusive Strandlage – künstlerisches Milieu voll unkonventioneller Freiheiten – Ateliers und Modelle für Amateurphotographen – reizende Klub-Hostessen – Wassersport“.

So also in der „Welt“. Und diese Reizworte lassen mich träumen: „Exklusiv“ – freilich, das ist ein Kennwort: für vollen Anspruch. Aber dann dieser Plural, bei dem es sich eben nicht um die singulare Freiheit, sondern um „Freiheiten“ handelt, die man sich herausnehmen darf, um „unkonventionelle“ noch dazu! „Konventionelle“ Freiheiten sind offensichtlich nur für Spießer da. Die machen das ja auch manchmal in der Stammkneipe. Im Schwips geben sie vertrauten Kellnerinnen einen Klaps hinten drauf, ganz konventionell, nicht anspruchsvoll. Die anspruchsvollen Dolcevita-Deutschen jedoch haben es mit „Klub-Hostessen“ zu tun und mit „Modellen“, deren Bildnis sie im „künstlerischen Milieu“ und in „Ateliers“ auf die Liebhaberplatte bannen. Und hinterhernoch „Wassersport“. Daß es anstrengend sei, das anspruchsvolle ‚Süße Leben‘, hab’ ich schon anderswo gelesen. Das „Welt“-Inserat bestätigt es mir.