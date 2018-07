Ein völlig neues Urlaubsgefühl werden Sie erleben“, Aug’ in Aug’ mit glücklichen Kühen, so recht nach Gutsherrenart, bei Ferien in einem Aussiedlerhof, der „das richtige Bild der Bauernarbeit von heute vermittelt“. Da gibt es „viel Neues und Unerwartetes zu sehen und zu erfahren“, weshalb „wir Ihnen davon abraten, sich völlig unvorbereitet in dieses Abenteuer zu stürzen

Edmund RehwinkelsInformationsgemeinschaft für Meinungspflege und Aufklärung“ (IMA) kam auf die listige Idee, der Städter Sehnsucht nach Ruhe in klingende Kasse für den notleidenden Bauernstand umzumünzen und nebenher anschauliche Public-Relations zu betreiben. Was des grünen Präsidenten Reden nicht vermögen, was nicht einmal die Drohung mit dem kollektiven Rechtsdrall bewirkt – vielleicht schaffen es ein paar Wochen Urlaub auf dem Aussiedlerhof: Der Stadtmenschen Herzen für die Nöte, ihre Portemonnaies für die Forderungen der heimischen Landwirtschaft zu öffnen.

So wird denn die Neukirchner Erna zur Repräsentantin bäuerlicher Dynamik, der Hof des Leitner Simon zur agrarpolitischen Erziehungsanstalt. Vorausgesetzt, des Urlaubers Sinne sind auf solch feine Empfindungen abgestimmt, und er ist entsprechend vorbereitet – wozu ihm wiederum die Reklamemittel der IMA hinreichend Gelegenheit geben.

Ruhe ist gewiß ein attraktives Angebot. Erst kürzlich stellte ein Studienkreis für Tourismus fest, daß der Städter in den Ferien vor allem eine Pause vom Lärm herbeisehnt. Aber das bedeutet nun noch längst nicht, daß er die Probleme der Hofkühlung interessant findet, daß ihm Theorie und Praxis der Rinderaufzucht ein unwiederbringliches Urlaubserlebnis bescheren. Und Stadtkinder, „die noch niemals einem richtigen Bauernpferd den Hals geklopft haben – und die noch nicht einmal vom fröhlichen Kikeriki des stolzen Hahnes geweckt wurden“, finden auf dem Bauernhof nur selten Zoo-Ersatz. (Die ehemaligen Pferdeställe erinnern in modernen Betrieben eher an Kfz-Werkstätten, die neuzeitliche Hühnerhaltung bedient sich rationeller Fließbandmethoden.)

Weder ein agrarwirtschaftliches Seminar also, noch Blut-und-Boden-Romantik, noch eine Art Disney-Land ... Was der Bauernhof tatsächlich zu bieten vermag, ist Ruhe und Platz zum Austoben für Kinder. Das ist schon etwas, doch beileibe nicht genug, um Feriengäste zufriedenzustellen. Wenn Wander- und Ausflugmöglichkeiten hinzukommen, eine landschaftlich reizvolle Umgebung, Zimmer, die ein gewisses Maß an Behaglichkeit und Komfort garantieren, freundliche Aufenthaltsräume für Regentage, dann wird der Urlaub auf dem Bauernhof vielleicht zum erholsamen Erlebnis. Vielleicht: Weil auch der Gast einiges beisteuern muß. Wer etwa an gewittrigen Erntetagen nicht mit bei der Arbeit anpackt, wer meint, Mähdrescher und Häckselmaschinen seien Turngeräte für Kinder, ist für den bäuerlichen Wirt eine Plage. Selbst wenn er bezahlt.

Nicht viel bezahlt, übrigens. Ferien auf dem Bauernhof sind preiswert. Man bekommt schon die Übernachtung für drei, Vollpension ab neun Mark. Reiseunternehmen (zum Beispiel Hummel, Touropa, Scharnow) bieten Pauschal-Arrangements einschließlich Bahnreise zu ungemein günstigen Preisen an. Beispiel: Eine Woche Aufenthalt auf einem Bauernhof in der Nähe von Ruh-Holding, Fahrt im Liegewagen ab und bis Hamburg 159 Mark; Wertmarken für Mittag- und Abendessen können für 25 Mark hinzugebucht werden.

Die Reiseunternehmen vergewissern sich vorher, was den Gast erwartet. Sie offerieren nur Bauernhöfe, die touristischen Mindestanforderungen genügen. Wer blindlings losfährt, allein dem Zufall vertraut, muß sich auf Überraschungen gefaßt machen. F. Sch.–O.