Von Wolfgang Werth

Die Musen sind oft inkonsequent bei der Verteilung ihrer Gaben. Manch einen Autor beschenken sie mit allen artistischen Fähigkeiten und vergessen, ihm die Sujets zuzuspielen, die seinen Künsten angemessen wären. Ein anderer bekommt die vorzüglichsten Einfälle frei Haus geliefert, aber die spendablen Musen versäumen es, ihm die Mittel zu gewähren, sie nutzbar zu machen. Bei der Hauptarbeit im Stich gelassen, stolpert der Arme auf dem steinigen Weg der Ausführung dahin und verliert, ein hohes Ziel verfolgend, den eigenen Ansatz aus den Augen und aus dem Griff.

Solche fehlgeleitete Anstrengung, solche Blindheit gegenüber dem eigenen Grundeinfall haben dazu geführt, daß der erste Erzählband von

Gerd Fuchs: „Landru und andere“, Erzählungen; R. Piper & Co Verlag, München; 162 S., 14,80 DM

der ein wichtiges Buch hätte werden können, nur eins unter vielen geworden ist. Das ist in diesem Fall um so bedauerlicher, weil hinter dem Selbst-Zerstörungswerk deutlich erkennbar bleibt, was Fuchs hätte gelingen können.

Im Gegensatz zu den meisten, meist jüngeren Debütanten interessiert sich der vierunddreißigjährige Autor auch als Schreibender für die Gesellschaft, in der er lebt. Er versucht in seinen Erzählungen nichts Geringeres, als an Hand exemplarischer Situationen Auskunft über den Zustand dieser Gesellschaft zu geben.

Im Mittelpunkt jeder seiner Versuche steht eine Figur, die eine für ungezählte andere, typische Erfahrung macht. Alle diese Figuren sind gebrochene Existenzen. Sie haben die Zeit, die sie formte (und in der sie schuldig wurden), überlebt und reagieren unter dem Druck der Vergangenheit auf eine Umwelt, die von dem, was war, nichts wissen will. Diese Reaktion ist entweder ein hilfloses Aufbegehren gegen die allgemeine Vergeßlichkeit oder der Versuch, durch Verdrängung der eigenen Konflikte ein Arrangement mit der Gesellschaft zu erzielen. Da aber die Erzählfigur als Stellvertreter von Millionen ähnlichen Existenzen gezeigt werden soll, die in ihrer Gesamtheit eben diese Gesellschaft bilden, spiegelt seine Situation zugleich die Situation der Gesellschaft.