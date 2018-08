Hamburg

Einige Lokale, die normalerweise nur von versierten St.-Pauli-Kennern gefunden werden, haben in letzter Zeit auffällig viele „nur mal eben“ reinschauende Gäste begrüßt. Ursache für diese plötzliche Popularität ist der „ungewöhnliche Führer durch eine ungewöhnliche Stadt“: Hamburg von 7–7, Seehafen-Verlag, Erik Blumenfeld.

Dieses Buch, das im Oktober vergangenen Jahres zur Woche „Hamburg literarisch“ erschien, entwickelte sich zu einem Schlager auf dem Hamburger Büchermarkt; nach einem Vierteljahr wurde schon die dritte Auflage gedruckt. Der sensationelle Erfolg des Buches läßt sich leicht erklären. Es fehlt in Hamburg die in anderen Städten übliche Zusammenfassung der verschiedenen Vergnügungsstätten; da der Stadtkern fast völlig von Büros, Banken und Geschäften übersät ist, wirkt Hamburgs Innenstadt abends verödet, so daß mancher Besucher glaubt, hier sei, die Reeperbahn natürlich ausgenommen, nichts los. Aber auch in der Hansestadt gibt es genügend Restaurants, Bars und Beatschuppen, nur ist es etwas schwierig, die richtigen zu finden.

Eine Orientierungshilfe will nun dieser Führer sein, dessen Autoren, zwei Berliner, der Jurist Dr. Walter Stahl und der Maler und Graphiker Dieter Wien, anderthalb Jahre lang alle möglichen Vergnügungsplätze und die verschiedensten gastronomischen Stätten anonym be- und untersucht haben.

Nicht nur der Zugereiste, auch der Alt-Hamburger nimmt erfreut zur Kenntnis, daß es über dreißig Freiluftcafés und eine stattliche Zahl von Künstler- und Studentenlokalen in Hamburg gibt. Ja, und „chic“ ist es wohl noch immer, im seit mehr als anderthalb Jahrhunderten renommierten, mit Plüschsesseln und Geigenmusik ausgestatteten Alsterpavillon Kaffee zu trinken.

Ein merkwürdiges Paradox scheint für die Hansestadt zuzutreffen: Die Vorstellung einer modernen, aktiven, freundlichen Stadt ist ebenso richtig, wie die von dem konservativen, zurückhaltenden, kühlen Hamburg. Deshalb ist es wohl erklärlich, daß es hier zwar – dank der alten Handelsverbindungen – über zwanzig verschiedene chinesische, diverse spanisch-südamerikanische, indische und indonesische Restaurants gibt, aber nur eins, das sich auf die weltberühmte Küche des Nachbarlandes Frankreich spezialisiert hat. U. F.