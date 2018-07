Köln

Von der Eröffnungsveranstaltung der Woche der Brüderlichkeit in Köln, deren Hauptstück das vorübergehend abgesagte Referat von Kardinal Frings war, wurde ein Zwischenfall gemeldet. Gleich zu Beginn der Begrüßungsworte, die vom vormaligen Kölner Superintendenten Encke gesprochen wurden, stand ein Zuhörer im großen Saal des städtischen Festhauses Gürzenich auf und störte das gesammelte Schweigen durch eine Frage. Ob es wohl möglich sei, daß Kardinal Frings zu seiner Aussprache mit dem amerikanischen Rabbiner Dr. Max Nußbaum Stellung nehme, wollte der Einzelgänger wissen. Superintendent Encke fing die Frage geistesgegenwärtig auf und ließ die Kugel, die auf Seine Eminenz zielte, an einer Verfahrensfrage abprallen. Er sagte, in dieser Versammlung würden keine Anträge angenommen: "Der Kardinal hat Ihre Bitte gehört. Ich kann ihm nicht vorschreiben, ob er Stellung nehmen will." Später begnügte sich der Kardinal selbst in seinem Referat damit, den Fragesteller auf von ihm bereits abgegebene Erklärungen zu verweisen, nicht ohne jedoch für die etwas peinlich wirkende Frage Verständnis zu zeigen.

Dazu gehört übrigens auch ein Gespräch, das der Kardinal Ende Februar mit einem jüdischen Bundesbürger führte. Dabei ging es auch um das Nußbaum-Interview. Es wurde festgestellt, "heute sei die jüdische Gemeinschaft verhältnismäßig klein, der Kardinal habe das keinesfalls begrüßt, sondern bedauert. Er hätte es lieber gesehen, wenn viel mehr Juden in die Bundesrepublik zurückgewandert wären. Der Kardinal habe betont, daß es ein Zeichen mangelnden Vertrauens in die deutsche Demokratie sei, wenn die jüdische Gruppe heute so klein sei."

Zur Frage über die Zahl der von den Nazis ermordeten Juden stellte er richtig: Er habe mit seiner Frage nicht etwa der Meinung Ausdruck geben wollen, daß nur einige wenige oder auch nur Hunderttausende Juden Opfer der Verfolgung gewesen seien. Bestimmt hätte er rechtsradikalen Kreisen kein Material für ihre Propaganda geben wollen.

Dem Kardinal ist es unverständlich, wie eine informatorische Frage als Zweifel an den Massenverbrechen hätte ausgelegt werden können. Seine Absichten und Gedanken seien zweifellos in diese Richtung nicht gegangen. Für die Beurteilung seiner Stellungnahme sei nicht die Interpretation von Teilen eines privaten Gesprächs maßgebend, sondern seine Handlungen in der Vergangenheit und seine öffentlichen Erklärungen. Der Kardinal äußerte sein Erstaunen und seine Entrüstung darüber, daß man der jüdischen Gemeinde Köln vorgeworfen habe, einen Canossagang angetreten zu haben, weil sie auf seine Einladung hin in einem Gespräch mit ihm um die Klärung der Situation bemüht gewesen sei. Schließlich seien die Beziehungen der Menschen und Gruppen zueinander, nicht zuletzt auch von Christen und Juden, von so großer Bedeutung, daß man sie nicht gefährden sollte.

Eben. Nina Grunenberg