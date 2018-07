Nur noch um knapp 5 Prozent gegenüber 13,2 Prozent im Vorjahre erhöhte sich der Umsatz der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt vormals Rößler, Frankfurt, einschließlich ihrer Organgesellschaften auf 1,52 Milliarden Mark. Auch die Degussa bekam somit etwas von der abgeschwächten Konjunktur zu verspüren. Während im Vorjahre die ertragsreicheren Eigenerzeugnisse im Umsatz um 100 auf 913 Millionen Mark zugenommen hatten, zeigten sie im Geschäftsjahr 1965/66 (30. 9.) nur noch eine Erhöhung um 46 Millionen Mark. Der Umsatz in Handelswaren – überwiegend Edelmetallhandel – stieg um 28 auf 561 Millionen Mark. Nun muß allerdings berücksichtigt werden, daß im Vorjahre Erlöse langfristiger Geschäfte zu der auffälligen Steigerung beigetragen hatten. Unter Abzug dieser aperiodischen Einnahmen war der Umsatz der Degussa-Eigenerzeugnisse im letzten Geschäftsjahr immerhin noch um 7 Prozent höher.

Bei einer so gedämpften Umsatzsteigerung nimmt es an sich nicht wunder, daß die Kostenerhöhungen nicht ohne Einfluß blieben, zumal die Gesellschaft wiederum gewisse Preiseinbußen hinnehmen mußte. Allerdings verkündet sie beruhigend in ihrem Geschäftsbericht, durch die gute Auslastung der vergrößerten Kapazitäten und durch fortgesetzte Rationalisierungsmaßnahmen hätten sich die gewinnmindernden Einflüsse weitgehend ausgleichen lassen. Immerhin ist zu beachten, daß bei einer Umsatzsteigerung um 5 Prozent die Personalkosten um 14 Prozent auf knapp 218 Millionen Mark wuchsen.

Das vielseitige Unternehmen, das nicht nur mit Edelmetallen handelt, sondern auch Edelmetalle verarbeitet, auch im Chemiebereich tätig ist und sogar Pharmazeutika herstellen läßt, ist in seiner Substanz grundgesund. Beruhigt kann daher die Verwaltung den Aktionären eine unveränderte Dividende vorschlagen. Auch die Beschäftigten dürften zufrieden sein, ihr durchschnittliches Monatseinkommen hat sich auf 1185 Mark erhöht. bo