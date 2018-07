"Meiers werden uns heute abend besuchen", kündigt Herr Müller an "Die ganze Familie, also Herr und Frau Meier nebst ihren drei Söhnen Tim, Kay und Uwe?" fragt Frau Müller bestürzt. Darauf Herr Müller, der keine Gelegenheit vorübergehen läßt, seine Frau zum logischen Denken anzureizen: "Nun, ich will es dir so erklären; Wenn Vater Meier kommt, dann bringt er auch seine Frau mit. Mindestens einer der beiden Söhne Uwe und Kay kommt. Entweder kommt Frau Meier oder Tim. Entweder kommen Tim und Kay oder beide nicht. Und wenn Uwe kommt, dann auch Kay und Herr Meier. So, jetzt weißt du, wer uns heute abend besuchen wird (Lösung in der nächsten Ausgabe ) chen aus: Wir numerieren die Münzen der ursprünglichen Reihe von links nach rechts und verfahren so: 1. Das Paar 3 4 wird rechts neben 5 geschoben, aber so, daß zwischen 5 und 3 Platz für zwei Münzen bleibt.

2. Das Paar 1 2 kommt rechts neben 3 4, wobei sich 4 und l berühren.

3. Jetzt wird das Paar 4 1 in den Zwischenraum zwischen 5 und 3 gebracht.

4. Das Paar 5 4 kommt zwischen 3 und 2. stand ein hartes Land; das prägt sich auch in den Zügen seiner Frauen. Sie sind eine Spur weniger feminin als die Europäerinnen, und manchmal verbergen sie ihre Gefühle so diszipliniert, bis sie sich nicht mehr regen. Dann gehen sie zum Psychiater.

Neben dieser wohlgefälligen Amerikanerin steht ihre bis zum Mangel an Sorgfalt saloppe Altersgenossin, die mit aufgedonnertem Halrdo, mit Kleidern und Blusen in den schreiendsten Farben, engen Bermudashorts über nicht immer schlanken Beinen und den offenbar unvermeidlichen Lockenwicklern auf der Straße, im Shopping Center und selbst an Kennedys Grab erscheint. In ihr tritt der gelegentlich derbe, unkultivierte und proletarisch phlegmatische Zug der amerikanischen Weiblichkeit hervor, der sehr leicht zu dem einseitigen Fehlurteil von der "häßlichen Amerikanerin" führen kann. Doch die Zahl dieser Frauen vermindert sich, nicht zuletzt, weil mehr amerikanische Mädchen und Frauen dem College zustreben. Sie bleiben auch nach der Heirat bildungsbeflissen und wollen chic sein: nicht allzu auffällig, doch mit einem Hauch ausländischen Parfüms, vor dem Spiegel sich als die "belle americaine" bewundernd.

Dreißig Prozent der 76 Millionen Berufstätigen in Amerika sind Frauen und dreißig Prozent aller verheirateten Frauen sind berufstätig. Der überwiegende Teil der Geld verdienenden Amerikanerinnen gelangt dabei nie über die Stufe der Büroangestellten hinaus, und im Geschäftsleben gibt es nur ganz wenige Ausnahmen von wirklich erfolgreichen business women. Neben den am meisten ausgeübten Berufen wie Stenotypistin, Sekretärin und Verkäuferin gewinnen Sozialpflegeberufe immer Interesse. Die "registered nurse" oder die voll ausgebildete Krankenschwester ist das Objekt millionenfach gedruckter Backfischromane.

Schließlich wird einer der wichtigsten Berufe fast gänzlich von den Frauen beherrscht: Sie stellen über siebzig Prozent der Lehrer in den Elementarschulen und über vierzig Prozent in den höheren Schulen. Zusammen mit der fast ausnahmslos praktizierten Koedukation von Jungen und Mädchen bedeutet das einen vorherschenden Einfluß der amerikanischen Frau auf die Jugend. Die Nation von Raumflugbesessenen, jetdröhnenden, Geld machenden kernigen Männern wird von weiblichen Händen geknetet und geformt — und wenn es nicht so wäre, dann bewahre Gott die Welt vor Amerika.