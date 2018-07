Der amerikanischen Weiblichkeit liegt, bei — aller puritanischen Prüderie, ein gewisses Zurschaustellen. Amerika ist die Urheimat des Strip tease, der parodistischen Form eines etwas vulgären Exhibitionismus weiblicher Formen, die der männliche Amerikaner bis zur nackten Vollendung freilich nur im Ausland bestaunen kann, etwa im Pariser "Lido". Aber die Wahlen von der "Miss Apfelernte" bis zur "Miss America", die banalen und animalischen Wohlgefälligkeiten von Filmstars wie Marilyn Monroe oder die hochgezüchtete Unterhaltungs Intellektualität von Musical Heldinnen wie Barbra Streisand — sie sind nur die Antipoden der Durchschnittsamerikanerin, ein Traumersatz für das hausbackene und tüchtige Ideal der "Mrs. America", die nie gekürt wird und doch beanspruchen könnte, die Krone eines besonderen Typs der Weiblichkeit zu tragen. Was wissen wir über Amerika, wenn wir nichts über die Amerikanerin wissen? Sie hat längst jene Attraktivität eingebüßt, die sich aus einem Seltenheitswert ergibt. In der Pionierzeit, in den Jahrzehnten der großen Einwanderung im vorigen Jahrhundert, registrierten die USA einen großen Männerüberschuß. Der Mangel an Frauen und die oft rauhen Lebensbedingungen zwangen dazu, ihr besonderen Schutz zu gewähren, ihr werbende Verehrung zu zeigen, ihre Unantastbarkeit zu hüten. Sie erlangte eine bevorzugte Stellung, von der heute noch manches, aber nicht mehr alles erhalten ist: das im Süden anzutreffende ritterliche Verhalten der Männer zu den Frauen, die überall zu beobachtende fast sklavische Unterwürfigkeit des verheirateten Amerikaners gegenüber seiner Ehefrau zu Hause und bei gesellschaftlichen Ereignissen ("John, es ist spät; ich glaube, wir müssen gehen"), dazu die für gut erzogene Frauen geltende Anstandsregel, nie eine Bar ohne maskuline Begleitung, ohne "escort" zu betreten, auf die gepflegte Lokale noch heute die unwissende Besucherin aus Obersee unaufdringlich, aber entschieden aufmerksam machen.

Doch die sichtbare Bevorzugung der Frau ist im Schwinden; was von ihr erhalten bleibt, ist traditionelles Relikt, und von einer Herrschaft der Fra i oder der Frauenvereine kann in Amerika keine Rede mehr sein. Das Land hat heute einen Frauenüberschuß von annähernd vier Millionen (bei einer Gesamtbevölkerung von 197 Millionen), besonders in den oberen Altersgruppen, denn die Amerikanerin hat jetzt eine Lebenserwartung von 73 Jahren ( 1900 lag sie bei 48). Die vielgerühmte frühzeitige Emanzipation hat die Amerikanerin längst den schonungslosen Wettbewerbsregeln des Lebenskampfes ausgesetzt, die keine Rücksicht auf zarte Verletzlichkeit nehmen. Die erwachsene Amerikanerin von heute ist ein Produkt der industriellen Massengesellschaft mit vielen Normierungen und mit sinkendem Status; denn ob Hausfrau oder Mutter oder Berufstätige oder beides: sie lebt in einer Umgebung schnell wachsender Anforderungen, die sie erfüllen muß, wenn sie ihren Platz behaupten will.

Wo sie ihn finden wird, entscheidet sich bald nach dem zwölften Schuljahr mit dem Abschluß der "Senior Highschool". Die junge Dame von etwa siebzehn Jahren wird jetzt in der Öffentlichkeit schon oft mit "Maam", der aus gedehnten Äh Lauten derivierten Abkürzung von Madam, gnädige Frau, angesprochen. In diesem Alter ist die Amerikanerin von einem einzigen Wunsch besessen: Sie will so schnell wie möglich heiratea Über zwei Dritteln aller amerikanischen Mädchen gelingt der Sprung ins Ehebett bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres, und sehr oft wird er allzu früh, beinahe im Kindesalter noch, so unbesonnen gewagt, daß sie in hohem Bogen sogleich wieder hinausfliegen: Die Zahl der Scheidungen früher Ehen liegt weit über dem ohnehin nur in Amerika erreichten Durchschnitt, demzufolge jede vierte Ehe geschieden wird.

Die Heiratssucht der Amerikanerin wird verursacht durch eine Mischung aus Sicherheitskomplex, Statusdünkel und falscher Erziehung. Sie will auf jeden Fall so schnell wie möglich in die Ehe schlüpfen, um sich jenen maximalen Dase nsstandard zu sichern, den sie in den meisten Fä len nur an der Seite eines Geld verdienenden Marnes erlangen kann. Sie hofft, die ersten Phasen des Zyklus von Heiraten, Kinderzeugen, Familienglück bis zur Berufsfähigkeit der Nachkommenschaft und der Rückkehr in die Zweisamkeit eines langen Lebensabends möglichst schnell zu durcheilen.

Das sitzengebliebene Mädchen, das "single girl", ist eine Niete; es hat es nicht geschafft und wird mit bedauernder Herablassung betrachtet. Die amerikanische Mutter wird deshalb von der alles beherrschenden Sorge geplagt, ihre Töchter so rasch wie möglich unter den Brautschleier zu bringen — denn wer weiß, was sonst passiert. Die angeblich so emanzipierten amerikanischen Frauen sind, wenigstens in dieser Hinseht, ach so kleinbürgerlich.

Um "die Braut" wird denn auch ein zu gähnender Langeweile treibender Kult in den Gesellschaftsspalten aller Zeitungen bis zur "New York Times" getrieben. Der jungen Amerikanenn stehen zwar alle Chancen offen, aber wehe, wenn sie die Heiratschance verpaßt. Sie lebt mit neunzehn Jahren in Torschlußpanik, und das Ergebnis ist oft ein hastig gehauchtes und bald bereutes Jawort.

Doch geschehen ist geschehen: Aus der Miss America ist nun eine Mrs. America geworden. Sie tritt sogleich höchst selbstsicher und mit relativ größerer Unabhängigkeit als die junge Europäerin in diese Phase ihres Lebens ein. Sie wird bald, von den vielen, aber dennoch untypischen Ausnahmen abgesehen, jene dynamischen Eigenschaften entfalten, die mindestens zu der Frage berechtigen, ob die erwachsene Amerikanerin ein Leitbild für die Frauen schlechthin sei. An ihren erotischen Vorzügen gemessen, könnte die Amerikanerin mit ihren Geschlechtsgerossinnen in anderen Kontinenten kaum Schritt halten; sie ist darin ziemlich langweilig. Doch so vehement in Amerika wohl gerade deswegen Sex auf Glanzpapier angeprissen wird, so zweitrangig ist seine Bedeutung für die soziale Rolle der Frau überhaupt. Fügt man diesem Bild jedoch alle anderen Charakteristika hinzu, dann gewinnt die Amerikanerin recht sympathische Züge. Und wer die Schaufensterauslagen der Textilgeschäfte als unbewußte Offenbarung für Sitten und Gebräuche nimmt, der wird auch Mrs. America einen kleinen Schuß gesitteter Frivolität zuerkennen.