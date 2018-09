Oberammergau den Oberammergauern

Einige junge Burschen aus Oberammergau und Thiersee machen hinter ihren biblisch langen Barten bayrisch lange Gesichter: Der Gemeinderat von Oberammergau hat sie von einer späteren Mitwirkung am gleichnamigen Passionsspiel ausgeschlossen. Den Grund für diesen drakonischen Beschluß müssen die Bartträger freilich bei sich selber suchen. Hatten sie doch, statt auf das nächste heimische Spiel zu warten, Verträge mit einem britischen Veranstalter unterzeichnet und sich verpflichtet, „Die Passion Christi“ in europäischen und überseeischen Städten originalgetreu nachzuempfinden. Die erbosten Gemeindeväter begnügten sich nicht nur mit einer Disqualifikation; sie verwahrten sich ebenso entschieden dagegen, daß der Name ihres Heimatdorfes zu Reklamezwecken mißbraucht wird. Stolz heißt es in der entsprechenden Entschließung: „Das Passionsspiel von Oberammergau ist in der Vergangenheit nur in Oberammergau aufgeführt worden und wird auch in Zukunft nur in Oberammergau aufgeführt werden.“ Sagen die schadenfrohen Unterammergauer: „Jetzt warten wir nur noch auf den Tag, an dem die Oberammergauer Oberammergau zum Patent anmelden.“

Brautentführung im Gläsernen Zug

Es mag dahingestellt bleiben, ob sich die Bundesbahn auch in Buxtehude als Wahrerin heimischen Brauchtums offenbaren würde: In Bayern jedenfalls, genauer gesagt in Herrsching am Ammersee, hat sie diesen Beweis erbracht und sich bei einer „Brautentführung“ in den Dienst der schelmischen Sache gestellt. Während der Bräutigam nach der Trauung unter einem nichtigen Vorwand an den Fahrkartenschalter gelockt wurde, verschwand der Brautführer mit der überraschten Jungvermählten im girlandengeschmückten Gläsernen Zug, der unverzüglich auf ein Nebengeleis rangiert wurde. Dort fand der verdutzte Ehemann die Gesellschaft nach einiger Zeit wieder – und einen Vertreter der Bundesbahn, der dem jungen Paar Nelken und Freikarten für eine längere Fahrt mit dem Gläsernen Zug überreichte.

Wanderlust ohne Ende

Wer die Autoschlangen auf Deutschlands Straßen sieht, wird es kaum glauben: Wir haben 313 965 organisierte Wanderer; Männlein und Weiblein, die mehrmals jährlich den Rucksack schultern und dem Asphaltdschungel ein fröhliches „Ade!“ zurufen. Wo aber wandern sie hin, die Naturfreunde, wo lassen sie ein fröhliches Lied erschallen? Gemach, gemach, der Möglichkeiten sind viele! Die deutschen Wanderwege sind 122 408 Kilometer lang, und wer sie alle abwandern möchte, sollte bedenken: Sie reichen dreimal um die Erde.

