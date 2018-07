Wichtiger als neue Baurekorde scheint auch für den zuständigen Bundesminister Lauritzen die Konzentration auf jene Städte und Kreise zu sein, wo noch ein echter Wohnungsmangel herrscht. Vor einem Wirtschaftskreis hat er jedenfalls angekündigt, mit den ohnehin beschränkteren staatlichen Mitteln den sozialen Wohnungsbau in solchen „Mangelbezirken“ fördern zu wollen. Schwerpunkte dieser Art sind ebenso angebracht wie die von ihm gleichzeitig angekündigten Maßnahmen gegen die Fehlbelegung vieler Sozialwohnungen. Hunderttausende von Mietern wohnen immer noch in solchen Wohnungen, mögen ihre Einkünfte inzwischen längst über die vorgeschriebenen Einkömmensgrenzen hinausgegangen sein. Andere Bürger, vor allem alte Menschen, junge oder kinderreiche Ehepaare, müssen deshalb in teureren Wohnungen leben, obwohl sie nach ihrem Einkommen eine Sozialwohnung beanspruchen können.

Nach Lauritzens Vorhersage werden 1967 rund 550 000 Wohnungen fertiggestellt. Danach werde der Bedarf allmählich auf gut 400 000 Wohnungen jährlich zurückgehen. Das ist auch die Ansicht fast aller Fachleute. Dieser Rückgang, der sich aus der Marktlage ergibt, dürfte sich für Mieter und Bauherren recht günstig auswirken. Nach den vielen Jahren großer Preissprünge ist mit einer Preisberuhigung zu rechnen.

Überhaupt scheint sich der Wohnungsmarkt endlich zu normalisieren. Das ist auch kein Wunder; denn es gibt fast doppelt soviel Wohnungen wie 1950. Einen Wunsch hätten wir deshalb gern vorgebracht: Auch die Förderungsbestimmungen für den sozialen Wohnungsbau müßten der heutigen Marktlage angepaßt werden. Es wäre auch eine soziale Tat, wenn künftig nicht mehr Wohnräume schon ab sechs, sondern erst ab zehn oder zwölf Quadratmeter Größe gefördert würden. –on