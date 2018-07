Als erster Stahlkonzern deckt jetzt die August-Thyssen-Hütte (ATH) ihre Karten aus dem Spiel 1965/66 auf. Und siehe da, allen Unkenrufen zum Trotz haben die Trumpfkarten, über die Europas größter Stahlkonzern verfügt, auch diesmal wieder die Partie entschieden. Es war zwar kein großes Spiel, aber ganz eindeutig sitzt die ATH nicht auf der Seite der Verlierer.

Nach den überaus pessimistischen Erwartungen, die für die ganze Branche angebracht scheinen – schließlich hatte auch die Thyssen-Hütte im vergangenen Jahr zum ersten Male über rote Zahlen geklagt –, hat das Duisburger Unternehmen sogar überraschend gut abgeschnitten. Die Feststellung, daß die achtprozentige Dividende bei erhöhten Abschreibungen voll verdient worden ist, dürfte von anderen Stahlkonzernen im Revier nicht so leicht zu überbieten sein.

Darüber hinaus brauchte der Konzern auch in diesem ohne Zweifel schlechtesten Jahr der Gesellschaft nicht ganz auf eine Rücklagenzuführung zu verzichten. Mit 8,4 Millionen nach 24,6 Millionen Mark wurden die Rücklagen dotiert; der Reingewinn hat sich auf 60,5 (83,2) Millionen Mark ermäßigt. Die „Gewinnträger“ des Konzerns waren im Berichtsjahr die Thyssenhütte, Thyssenrohr und die Handelsunion.

Mit Recht wies Thyssen-Chef Dr. Hans-Günther Sohl in der Pressekonferenz des Unternehmens darauf hin, daß die Thyssen-Gruppe gerade im abgelaufenen Geschäftsjahr, in dem das Verhältnis des erwirtschafteten Ergebnisses zum Umsatz „besorgniserregende Formen“ angenommen habe, ihre Krisenfestigkeit bewiesen hat. Die Konzernkonzeption der Thyssen-Verwaltung hat die Feuerprobe bestanden. Die Zusammenfassung der Hüttenwerksanlagen in Hamborn, Ruhrort und Meiderich – die nach dem Betriebsüberlassungsvertrag mit der Tochtergesellschaft Thyssenrohr ermöglicht wurde – habe sich noch günstiger ausgewirkt als erhofft, betonte Sohl.

Noch stärker zu Buch geschlagen hat offenbar die Entscheidung der Verwaltung, das neue Werk Beeckerwerth mit seinen leistungsstarken Anlagen zu Lasten älterer Konzernwerke voll laufen zu lassen. Auch die im Berichtsjahr eingeleitete Stillegung der eisen- und stahlerzeugenden Anlage bei der Niederrheinischen Hütte kann nicht übersehen werden, wenn man der erfolgreichen Konzernpolitik des ATH-Chefs auf der Spur ist. Sie ist das entscheidende Gegengewicht gegen die negativen Einflüsse des Marktes, die auch für die Thyssen-Gruppe gravierend, aber offensichtlich nicht zufällig zu kompensieren sind.

Zu den Gerüchten, die von einer engeren Verflechtung des Konzerns mit den Krupp-Hüttenwerken wissen wollen, erklärte Sohl mit allem Nachdruck, daß sich die Zusammenarbeit der ATH mit Krupp auf das gemeinsame Arrangement im Walzstahlkontor fest beschränken wird. nmn