Bremen

Eine Dame, die erst 72 Jahre alt ist, kann sich als „Mädchen“ und ihre Wohnung als „Mädchenwohnheim“ bezeichnen. So sprach in Bremen der Generalstaatsanwalt. Er definierte Grundsätzliches – grundsätzlich neu. Und seriöse Hanseaten hüsteln seither hinter ihren Taschentüchern gegen Lachreiz an, wenn Zugereiste ernsthaft über Mädchenwohnheime debattieren.

Was in Hamburg groß ist, geriet in Bremen klein und heißt auch so: Klein St. Pauli. Im Stadtteil Walle liegt das Miniatur-Vergnügungsviertel, und jeder gute Mensch von Walle ärgert sich seit 14 Jahren darüber. Nun ist es fast soweit: Klein St. Pauli soll verlegt werden, dorthin, wo stumme Bahndämme die Bürger und die Sünde voneinander abschirmen. Um ganz eindeutige Verhältnisse zu schaffen, sollen auch die Damen, die in Sachen Liebe arbeiten, verlegt werden. Also meldete unlängst der „Weser-Kurier“ den Plan von der Umsiedlung der 38 Damen im Alter zwischen 24 und 72 Jahren, und dabei entschlüpfte ihm das Wort „Bordellbetrieb“.

Flugs griff namens des Hanseatischen Oberlandesgerichts der Generalstaatsanwalt Dr. Dünnebier zur Feder. Und am nächsten Tag war an gleicher Stelle zu lesen, daß „sich in bezug auf die Mädchenwohnheime in der Helenenstraße der schwere Vorwurf gegen die Staatsanwaltschaft entnehmen läßt, daß sie entgegen gesetzlichen Vorschriften die Unterhaltung bordellartiger Betriebe nicht verfolge“.

Da hatte es der Journalist: Was er sich erdreistete, Bordell zu nennen, sind Mädchenwohnheime. Und Dünnebier nutzte die Gelegenheit, den Bremern klarzumachen, daß es – außer Roland, Rathaus und Stadthalle – ein Projekt gibt, auf das hanseatisch stolz zu sein sich geradezu anbietet: „Die MädchenWohnheime in der Helenenstraße werden sogar außerhalb der Bundesrepublik als beispielhaft herausgestellt, weil sie Einrichtungen darstellen, in denen Dirnen ohne Abhängigkeit von irgendeiner Stelle frei ihrem Gewerbe nachgehen. Einige von ihnen besitzen die Häuser selbst.“

Gleich jubelte ein Bürger in einem Leserbrief Dank für die Kunde, „daß wir es nicht mit ausgebeuteten Bordellangestellten, sondern mit frei schaffenden Gunstgewerblerinnen zu tun haben“. Und der Schreiber meditierte verinnerlicht: „Schön ist, daß auch der Eigenheimgedanke in diesem Beruf propagiert wird, und die Damen dann in der ersten Woche im Monat für den Bausparvertrag schaffen.“

Bescheid weiß jetzt, wer die Zeitung und Dünnebier gelesen hat. Aber das haben nicht alle. In jeder Stunde kann das Fürchterliche passieren, daß eine Sekretärin, weil sie die neue Sprachregelung nicht mitbekam und Heime nach wie vor für etwas Karitatives hält, die Telephonanfrage nach ihrem Chef so beantwortet: „Tut mir leid, Herr Senator ist heute nicht mehr erreichbar. – Nein, er kommt auch nicht mehr ins Amt. Er besichtigt ein Mädchenwohnheim. Und da wird es immer spät.“ L. W.