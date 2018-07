FÜR Leute, die keine Lust oder kein Geld haben, sich dem Umgang mit der deutschen Sprache zuliebe ein Regal mit Spezialwörterbüchern zu füllen –

Gerhard Wahrig: „Das große deutsche Wörterbuch“ mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“ von Walter Ludewig; C.Bertelsmann Verlag, Gütersloh; 1440 Seiten (4194 Spalten), 64,– DM.

ES ENTHÄLT 220 000 Stichwörter und Redewendungen und einen lexikalisch geordneten Abriß der deutschen Grammatik. Der Wörterbuchteil berücksichtigt neben der Orthographie die Aussprache, die Silbentrennung, die Etymologie (die allerdings nur sehr knapp und ohne Belege) und besonders reichlich den idiomatischen Gebrauch.

ES GEFÄLLT als das derzeit umfassendste universale Wörterbuch der deutschen Sprache. Wer es genauer wissen möchte, wird auch in Zukunft nicht auf die Spezialnachschlagewerk’e verzichten können: auf den Rechtschreibungsband des „Duden“, auf den „Kluge-Goetze“ für die Etymologie, auf den „Wolf Friedrich“ für die Idiomatik, auf ein gutes Fremdwörterlexikon wie das aus der Duden-Reihe, auf die verschiedenen „Küpper“-Bände für die Umgangssprache. Für eine schnelle und dennoch zuverlässige Orientierung aber wird von jetzt an der „Bertelsmann“ genügen: Er ist übersichtlich und gar nicht sektiererisch angelegt, führt Fremd- und Fachwörter in großer Zahl, benimmt sich der Umgangssprache gegenüber nicht allzu prüde und definiert ohne Voreingenommenheit (was man nicht allen Bertelsmann-Nachschlagewerken nachsagen kann). Ein Pendant zum großen Webster ist es noch lange nicht; aber bis es das in Deutschland gibt, sollte man für bescheidenere, aber brauchbare Werke dieser Art nicht undankbar sein.

D. E. Z.