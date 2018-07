Inhalt Seite 1 — Das Ohr ist ab Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Prozeß in München gibt Anlaß, darüber nachzudenken, wie ach so leicht gute Absichten zu bösen Ergebnissen führen können: Zwei junge bessere Herren „sagten jeweils aus, daß sie dem anderen nur weltmännische Manieren beibringen wollten“ (zitiert nach der „Süddeutschen Zeitung“). Dieser gegenseitige Anstandsunterricht fand in Gegenwart eines Starletts in einer Münchener Bar namens „Wiener Playboy-Club“ statt, beziehungsweise auf der Straße vor dem Lokal. Und plötzlich fehlte einem der beiden Amateur-Pädagogen ein Ohr.

Dies läßt mich an einen Studienrat unseres Gymnasiums denken. Dem waren in fröhlichen Studententagen bei einer Paukerei mit schweren Säbeln Dreiviertel seines linken Ohres abhanden gekommen. Damals hatte er Jura studiert. Er selber erzählte, daß er durch dieses Erlebnis veranlaßt worden sei, lieber Theologie zu studieren. Jedenfalls, nun war er unser Religionslehrer (katholisch), und wir nannten ihn „Malchus“.

Aus diesem Beispiel mag dem Münchener Playboy-Gast, der sein Ohr verlor, ein Trost erwachsen. Schlägereien, die aus edlen Anlässen entstehen („weltmännische Manieren beibringen“), sind in ihrem moralischen Wert durchaus Ehrenhändeln gleichzusetzen, die einst mit schweren Säbeln ausgetragen wurden. So negativ das Ergebnis sein mag (Verlust eines Ohres) – es kann doch daraus wieder etwas Positives werden: ein Religionslehrer.

Die beiden Münchener Herren waren folgendermaßen dazu gekommen, ihre erzieherischen Kräfte aneinander zu messen: Der eine war an den Tisch des anderen getreten, der eine Dame bei sich hatte – das schon erwähnte Starlett –, und hatte diese zum Tanz aufgefordert, ohne ihren Begleiter erst zu fragen: „Gestatten?“ Dies zeugte von keiner weltmännischen Manier. Daß der andere, der Starlett-Begleiter, sich darüber schrecklich aufregte – das aber auch nicht. Als sie nun beide kurz nach Mitternacht auf die Straße gingen, stieß der eine den anderen mit dem Knie, worauf der Gestoßene seinem Gegner ein Ohr abbiß.

Es hat sich also um ein sehr enges Handgemenge gehandelt. Die Gegner waren hand- und bein- und knie- und zahngemein geworden. Während der eine noch stieß, biß der andere schon zu.

Ein Zeuge: „Ich sah das Ohr auf der Straße liegen, hob es auf und gab es ihm.“ Ein anderer Zeuge, nämlich der Playboy-Wirt, schilderte die Situation, wie sie sich einige Sekunden später darbot: „Als ich dazu kam, hielt er sein abgebissenes Ohr in der Hand.“

Denken wir an das „Malchus“-Erlebnis unseres Studienrates zurück: Ohr ab, Wechsel des Lebenszieles. (Aus dem Juristen wurde ein Theologe.) Das war vor vielen Jahrzehnten. Heute läßt man sich so leicht nicht aus dem Konzept bringen. Man denkt zunächst an die Fortschritte der Medizin.