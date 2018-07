Inhalt Seite 1 — Der Theatraliker Dürrenmatt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Friedrich Dürrenmatt ist anscheinend unerbittlich entschlossen, Einfälle, die er einmal gehabt hat, immer von neuem auszubeuten. Jetzt ist er bei seinem ersten Theaterstück angelangt, das zwanzig Jahre nach der Uraufführung an derselben Stelle, im Zürcher Schauspielhaus, eine zweite, auf drei Abende verteilte Uraufführung erlebte. Im April 1947 hieß es „Es steht geschrieben“, im März 1967 „Die Wiedertäufer“. Diesmal mit dem bedeutsamen Untertitel „Komödie“.

Stoff der Handlung ist in beiden Stücken jene reichlich zwei Jahre währende Episode politischen Wahnsinns einer religiösen Sekte, eben der Wiedertäufer, die in der westfälischen Bischofsstadt Münster zwischen 1533 und 1536 das himmlische Jerusalem der biblischen Verheißung auf Erden errichten wollten. Auch die Hauptpersonen sind dieselben. Dennoch handelt es sich um zwei verschiedene Stücke.

1947 trug sich der religiös entzündliche, auf Sprachlyrik eingeschworene Stückeschreiber nach der Theatermode der Zeit: unterbrochene Illusion, Selbsterklärung derFiguren, Verachtung szenisch eindeutiger Umrisse. Er schildert, einen Wahnsinn, der alle 400 Jahre einmal Methode wird.

Der Dürrenmatt von 1967 ist ein Zyniker. Er begreift die Weltgeschichte in einer ihrer Episoden als Farce. Der Autor, der auf die Welt kam, um für die Bühne den „Besuch der alten Dame“ zu schreiben, macht sich plötzlich Sorgen, ähnlich seinem Antipoden Brecht. Wie dieser stößt auch Dürrenmatt gegen die Herrschenden, die Besitzenden und die Kriegführenden vor. Und er mißtraut dem politischen Engagement Intellektueller. Aber der entlaufene Theologe verfügt über kein Evangelium mehr, das vergleichbar wäre dem Privat-Marxismus Brechts. „Diese unmenschliche Welt muß menschlicher werden. Aber wie? Aber wie?“ Das sind die letzten Worte der Komödie über die Wiedertäufer.

Wie „diese unmenschliche Welt“ beschreibbar sei, diese Frage bildete das Thema eines Meinungswechsels zwischen Brecht und Dürrenmatt anläßlich des Darmstädter Theatergesprächs von 1955. Dürrenmatt hat sich in den „Wiedertäufern“ für die Welt als Theater entschieden. Johann Bockelson, der sich zum Wiedertäufer-König von Münster aufschwingt, ist von einem Schneidergesellen in der ersten Stückfassung zum Schauspieler avanciert. Er versteht sein Imperium als eine Welt von Rollen, die er auf der Bühne nicht hat spielen dürfen.

Der hundertjährige Fürstbischof von Münster unterhielt die teuerste Komödiantentruppe Europas. Der Hauptirrtum dieser Zentralfigur des neuen Stücks besteht darin, diesen Bockelson nicht an das Münstersche Hoftheater engagiert zu haben. Statt dessen wird der abenteuernde Komödiant, der mörderische Phantasie bewiesen hat, nach dem Sieg der Kaiserlichen vom Kardinal für dessen Privatbühne „zu dreifacher Spitzengage“ engagiert.

Man darf dem Theatraliker Dürrenmatt nicht auf die Leimruten der Ideologie kriechen, die er jedesmal auslegt. In den „Physikern“ schien er sich (und den Zuschauern) Sorgen zu machen über die Konsequenzen der Atomphysik; tatsächlich kulminierte das Stück in einem Irrenwitz und wurde als solcher ein Lustspielerfolg. Im „Meteor“ handelte es sich hintergründig um die Auferstehung eines Toten, praktisch um eine Bombenrolle. Eine Bombenrolle für Ernst Schröder war in der Uraufführung auch der Wiedertäufer-König Bockelson.