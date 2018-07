Mittwoch, 15. März, 20.15 Uhr, 1. Programm: Der Untergang der „Graf Bismarck“

Bittorf ist sein Name, Wilhelm Bittorf, er macht nicht sehr viel, sondern hält sich zurück. Aber was er anpackt, gelingt auch. Die Filme sind eigenwillig, kritisch und verspielt zugleich, sie haben eine sanfte Überzeugungskraft. Kühne Montagen geben dem sozialen Engagement artistische Glaubwürdigkeit. Die Reportage über eine Zechenschließung, Der Untergang der „Graf Bismarck“, war geradezu ein Meisterstück visueller Rhetorik. (Wenn die kommenden Folgen der neuen Sendereihe Miterlebt genauso gut werden, hat Trollers Pariser Journal einen Konkurrenten gefunden.)

Das fing mit einem Paukenschlag an und ging mit einem Furioso zu Ende: Ein sentimentales Heimatgedicht, so halt ich dir die Treue, schöne Stadt im Ruhrrevier, wurde von einem Satz des Deutschen Freiheitssenders 904 ausgelöscht, Zeche Bismarck wird schließen, dann sah man die Hauer und Steiger vor Ort, die Veteranen mit den Staublungen am Erler Markt, ein paar Namen, Eppi Wissocki mit dem Haarpullover auf der nackten Haut, wurden genannt, Sätze standen stellvertretend für ein Leben, Mienenspiele, Schalk, Kennerschaft und Resignation, spiegelten typische Schicksale wider.

Niemals kam der Eindruck des Gestellten auf; die Kumpels bewegten sich mit der Selbstverständlichkeit erfahrener Mimen ... unvergeßlich die Szene, in der Eppi Wissocki, wie ein Brechtscher Schauspielerzeuge vor der Beraterkommission, seine Geschichte erzählte, mit schwarzen Fingern, die, auf- und abschnellend, seinen Worten Nachdruck verliehen. „Ich hätte den Bergbau nie verlassen“, sagte der Mann, „der Bergbau verläßt mich. Ich hab’ keine Chance.“ „Bleiben Sie Bergmann“, sagte der Berater, „bald wird man wieder Kohle brauchen.“ „Weiß ich denn“, fragte Wissocki zurück, „welcher Pütt als nächster schließt?“ „Es geht wieder aufwärts“, sagte der Berater, „und das viel schneller, als man glaubt.“

An dieser Stelle ließ Bittorf den Film anhalten, die Figuren erstarrten, und der Sprecher schaltete sich ein: „Der Berater hat keine Ahnung. Die Zeche, die er Wissocki empfiehlt, wird drei Monate später ebenfalls schließen.“ Und dann, in hartem Schnitt, Gesang der alten Mütterchen aus Insterburg, ein Kitschchoral zur Samstagnacht, laßt uns sterben wie Männer meinte ein Gebildeter am Mikrophon, und dann die Parkanlagen am Sonntag, Der Dompfaff, der hat uns getraut, und dann die Ansage im Radio am letzten Tag, einen schönen guten Morgen, es ist Mittwoch, der 28. September. Die Zeche Bismarck schließt, und jeder Handgriff wird zum letzten Mal geübt, der Abschied in der Kaue hat zeremoniellen Charakter, sollten Sie den Wunsch haben, sich im Kreise ihrer Kollegen zu einem Umtrunk zusammenzufinden, so verwenden Sie dafür bitte diese Ihnen von der Werkleitung gestifteten zehn Mark.

Und endlich das Finale. Während der Direktor in der Haltung eines Generals aufgenommen wurde, der einen verlorenen Krieg mit militärischer Fassung erträgt, erschien als Kontrastfigur, tieftraurig, ein betrunkener Kumpel, der in der Kneipe eine turbulente Beat-Show abzog. Dann sah man nur noch Ruinen und Fetzen, die Übertagebauten werden abgerissen und gesprengt, der Pfarrer blickte gottergeben drein (Untertagekumpel waren bei der Schlußfeier weggeschickt worden, es wurden Zwischenrufe befürchtet) – „jetzt noch die Notstandsgesetze“, sagte ein Mann, „dann schickt man uns nach München zum Stadionbau“. Dabei lächelte er und ging im rechten Winkel an der Kamera vorbei.

Die wurde von Michael Busse geführt, und zwar ganz vortrefflich. Das Bild war so gut wie der Text, und ich verstand plötzlich, warum Männer wie Alexander Kluge keine Lust mehr haben, Romane zu schreiben, und statt dessen lieber an Drehbüchern arbeiten wollen.

Der Untergang der „Graf Bismarck“ war Literatur. Momos