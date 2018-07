Inhalt Seite 1 — Diktatur der Jeunesse dorée Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Zug der Berliner Schutzpolizei zog, zum Gänsemarsch formiert, in den Theatersaal, zu den Tönen akustisch vielfach verstärkten WC-Spülung-Rauschens. Die Marschsäule stockte jäh, geriet außer Ordnung, Augen unter Schirmmütze geradeaus: Auf der grell ausgeleuchteten Bühne zerrten Künstlerarme an Klarsichtfolie, beförderten schließlich einen ansehnlichen weiblichen Akt, unverhüllt von glasklarer Synthetik, ruckweise diagonal über die bedeutenden Bretter der Berliner Akademie der Künste.

Das war eines uraufgeführten Spektakulums letzter Akt und letzte Szene zugleich. Denn brave Feuerwehrleute hinter den Kulissen besannen sich, nachdem die entblößte Aktrice dem Verpackungsmaterial entstiegen und sich Dessous angelegt hatte, wieder aufs Haareraufen und unkten Katastrophe. Die zur Hilfe marschierten Ordnungshüter stellten alsbald Ordnung wieder her, indem sie dem avantgardistischen Kunstereignis ein vorschnelles Ende bereiteten.

Was damit nicht über die Bühne gegangen war, waren die „Ereignisse aus Schaustücken mit Gegenständen aus Kunststoff unter Verwendung von Feuer, Luft, Wasser und Erde“; Autor, Regisseur, Produzent und Darsteller der Debütant Bernhard Höke.

Eine artistische Revolution hatten diese Ereignisse werden sollen. Aber schon die Ansätze zur Revolte wurden von mao-marxistischer Konterrevolution erstickt. Dabei hatte alles so viel Neues versprechend begonnen. Ereignis-Seher mußten durch knöcheltiefe Schaumgummifetzen, über eine Desinfektionsmatte zu den Plätzen waten, bekamen eine Stimmung stimulierende, in Folie geschweißte Pille verabreicht, fanden die Sitze steril klarsicht-verpackt, waren so zahlreich, daß sie die Ordner überrannten, Gänge, Stufen und Bühnenteile besetzten. Gleißende Spiegelfolien-Vorhänge blendeten sie, Duftspray von schönen Mädchen versprüht, betäubte, die Pille schien zu erheitern, ein blondes Mannequin, mit nichts als wasserklaren, wassergefüllten Kunststoff-Handschuhen dürftig behängt, hätte erregen sollen – zumindest Anstoß... aber es kam alles anders.

Höke, 27jähriger Neuerer des deutschen Kunstlebens mit wachsendem Renommee wollte mit seinem Spiel, Oper, Theater, Literatur und Bildende Kunst in eins auf den Kopf stellen. Vom Regiepult plante er, spontaner Eingebung folgend, wechselnde Bildszenen aus Mensch und Plastik auf die Bühne zu zaubern. Mit ungeheuren Formen – und Schaumstoffmassen, mit viel Bein und Busen. Die Moral des Spiels ist Hökes Selbstinterpretation: „Alltägliche Gegenstände werden aus dem gewohnten Umgang und Bereich herausgenommen und unter neuen Voraussetzungen gebraucht werden. Diese Verwendung ändert die gewohnten Betrachtungsformen.“

Beschränkte der Künstler sich bisher darauf, zu Dumpingpreisen Plastikkunst zum Riechen, Anfassen, Spielen in Serienproduktion auf den Markt zu werfen, ging er nun Vaters Schaubude an den Nerv. Da sollte sich kein dramatischer Knoten schürzen, es keinen Anfang geben, der sich folgerichtig auf das Ende zubewegt, auch niemand von Autor und Regie vorherbestimmt sein, bis zum letzten Vorhang im Mülleimer Zwiebäcke zu knabbern. Da sollten Zuschauer, Mitwirkende und nicht einmal der geistige Vater wissen, welche isolierte Banalität in der nächsten Sekunde in grenzenloses Erstaunen versetzt. Doch zur Revolution bedarf es des neuen Menschen. Das wußte Marx, aber wußte Höke es auch?

Er ahnte nicht, daß im Dienst der Thalia ergraute Beleuchter zu hoffnungslosen Dilettanten am Scheinwerfer werden, wenn man ihnen den exakten Schaltplan nimmt. Daß Techniker streiken, wenn sie nicht wissen, wann Bierpause ist. Daß Feuerwehrleute, im Solde der Schönen Kunst, zu Ereignis-Stürmern werden, wenn Unvorhergesehenes geschehen soll. So mußte Höke Intuition und Spontaneität darauf vergeuden, die Feuerwehr von der Nichtbrennbarkeit des jeweils nächsten Ereignisses zu überzeugen, was im günstigen Fall fünf, bei komplizierteren Ereignissen fünfzehn Minuten Background-Aktion verlangte.