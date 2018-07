Wagen mit der Technik von morgen

Von Heinz D. Stuckmann

Es ist immer das gleiche, wenn ich diese seltsamen Wagen aus Eindhoven fahre: Die Leute, die neben mir vor der roten Ampel stehen, schauen ein wenig mitleidig. Ob „Daffodil“, ob der neue „DAF 44“ – diese Autos aus Holland werden als Fahrzeuge für Körperbehinderte und Großväter oder gar für körperbehinderte Großväter gehalten. Wer DAF fährt – sagt man immer noch –, der kann nicht schalten und deshalb auch nicht fahren.

An dieser Einstellung ändert auch die Tatsache nichts, daß der DAF den meisten gleichstarken Konkurrenten davonläuft, sobald die Ampel auf „Grün“ springt. Da kann man demonstrieren, reden, schreiben, soviel man will... Da mag inzwischen ganz Amerika mit automatischen Getrieben fahren ... In der allgemeinen Meinung bekommen Fahrer wie Fahrzeuge mit automa-’ tischem Getriebe bei uns immer noch dasselbe Prädikat: Lahm! Und selbst die Fahrer, die längst den Wert und die Bequemlichkeit einer „Automatic“ klar erkannt haben und deshalb einen Wagen ohne Schalthebel fahren, distanzieren sich gern von ihrer Erkenntnis. Ein großer Teil der Leute, die zum Beispiel einen „Mercedes“ mit automatischem Getriebe kaufen, bauen hinterher zwar kein konventionelles Aggregat ein; aber sie entfernen zumindest die Aufschrift „Automatic“ vom Heck. Sie wollen nicht als „lahme Fahrer“ gelten.

Was der DAF leistet, kann man in nüchternen Zahlen ausdrücken: In knapp 15 Sekunden ist er auf „80“, in rund 29 Sekunden auf „100“. Bei stehendem Start schafft er einen Kilometer in 43,9 Sekunden. Seine exakte Höchstgeschwindigkeit ist 121,9 Stundenkilometer. Die schafft er auf flacher Strecke auch als Dauergeschwindigkeit.

Aber auch auf Autobahnstrecken mit viel Steigung und Gefälle fällt er nur geringfügig ab. Ein Test auf der Autobahn Köln–Hagen ergab einen Schnitt von 118,5 Stundenkilometer.

Wer die Strecke kennt, weiß die Leistung zu schätzen.