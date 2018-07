Der Türke Mahmut und die alte Dame

Von Uwe Nettelbeck

Die Nachbarn lachten über die alte Dame, die in Stöckelschuhen ging, sich sogar die Fußnägel noch lackierte, jugendliche Kleider trug, Tanzlokale aufsuchte und von hinten, wenn man sie die Straße entlangtrippeln sah, wie eine Vierzigjährige wirkte, obgleich sie die siebzig schon überschritten hatte. Und als die winzige und zerbrechliche alte Dame, die gute Emmi, noch einmal heiratete, wunderten sie sich. Denn der Mann, den sie sich erkor, war nicht halb so alt wie sie und ein kräftiger Kerl, ein Klotz von einem Türken.

Auf einem ihrer Streifzüge hatte sie ihn kennengelernt, in einem jener Lokale, in denen sich die eine sexuelle Not, die der Fremden, die keine Mädchen finden, zu der anderen, der alleinstehender Frauen, an den Tisch setzt. Sie wollte endlich ihr Leben, das bis dahin kümmerlich verlaufen war, genießen, nachdem sie ein Jahrzehnt geopfert hatte für einen Polen, der ein Pflegefall war und ihr nicht bieten konnte, wonach auch sie verlangte. Sie tanzte mit Mahmut, dem Türken, und sie lud ihn ein in ihre Wohnung. Ein Heim versprach sie ihm, wenn er nur das Bett mit ihr teile. Er nahm sie, und sie band ihn an. Sie ging zum Notar und hinterlegte ein Testament zu seinen Gunsten, sie setzte alles auf eine Karte. Was sie habe, werde er erben, sagte sie, wenn er sie nicht mehr verlasse vor ihrem Tode. Doch heiraten solle er sie, darauf bestand sie.

Mahmut Kaya willigte ein. Im Sommer 1963 wurde die vierzig Jahre ältere Witwe Emmi seine Frau. Er war einunddreißig, als er aus der Türken-Unterkunft, in der er gehaust hatte, umzog in ihre Wohnung nach Hamburg-Altona.

Die Nachbarn sagen, es sei eine glückliche Ehe gewesen, zuerst jedenfalls. Emmi war sehr stolz, daß sie einen so jungen Mann gefunden hatte. Nur gute Worte hat sie für ihn gehabt. Daß er fleißig war und immer brav sein Geld zu Hause abgeliefert hat, konnte sie nicht oft genug erzählen. Sie lebte richtig auf. An den Altersunterschied haben wir uns schließlich gewöhnt. Sie war eine wunderbare Frau, aber auch Mahmut machte den allerbesten Eindruck auf uns. Er hing an Emmi.

Fast zwei Jahre lang hatte Emma Kaya keinen Grund zur Klage.