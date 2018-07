Ein Meisterstück an biologischer Feinarbeit vollbrachten die schwedischen Nervenphysiologen Evert Knutsson und Lennart Widen vom Karolinska Institut in Stockholm. Den Forschern gelang es, die elektrischen Ströme in einem einzelnen Nerv zu messen.

Knutsson und Widen stellten aus einer Platin-Iridium-Legierung feine Elektroden her, deren Spitzen einen Durchmesser von weniger als einem tausendstel Millimeter besaßen. Diese Elektroden schoben sie in einen Nerv an der Innenseite des Armes. Das geschah schmerzlos und ohne unerwünschte Folgen.

Nun konnten die Forscher die elektrischen Ströme dieses Nervs aufzeichnen. Je nachdem, ob beispielsweise eine weiche Bürste über die Haut des kleinen Fingers fuhr, ein leichter Druck ausgeübt oder das Fingergelenk gebeugt wurde, registrierten die Forscher ganz verschiedene Muster der Stromaktivität. Aus der Analyse der Kurven erhoffen sie sich interessante Aufschlüsse über die Funktion der Nerven. -sch