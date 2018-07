Inhalt Seite 1 — Eine Bilanz mit Fragezeichen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Roß

Erik Boettcher, Hans-Joachim Lieber, Boris Meissner (Herausgeber): Bilanz der Ära Chruschtschow. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart. 391 Seiten, 38,– DM

Heute, zweieinhalb Jahre nach dem Sturz Nikita Chruschtschows, wird man sagen dürfen, dieser Einschnitt sei eher biographischer als historischer Art gewesen. Im Rückblick verkürzt sich die Zeitspanne der Herrschaft Chruschtschows zum Auftakt einer Ära, die ihren Namen immer noch von ihrem Vorläufer entleihen muß: der Nach-Stalin-Zeit; ihr Ende ist offen. Weder sind die Wandlungen, in deren Zeichen sie begann, vollendet, noch sind gegenläufige Tendenzen sicher zu erkennen. So wird die „Ära Chruschtschow“ zu einem Übergangsstadium, ihre „Bilanz“ zu einem Wagnis.

Dieser Vorbehalt gilt dem Titel des Buches, nicht den einzelnen Beiträgen. Im Gegenteil: Alle Autoren zeigen sich dessen bewußt, daß für „ein abschließendes Wort...die Zeit noch nicht reif“ ist. Vorerst historisch möglich und politisch angebracht ist es, aus Symptomen die Richtung zu erschließen, die die Sowjetunion seit dem Tode Stalins schon gefunden hat oder noch sucht. Die Detailkenntnis verschiedenster Gebiete, die dazu unerläßlich ist, führte in diesem Buch zu einer vielfältigen Aufgliederung des Stoffes, zumal da die Beiträge auf eine Vortragsreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde zurückgehen. Die Vielzahl der Autoren (es sind 21) macht die Lektüre des Buches nicht leichter, anderseits aber sieht sich der Leser in allen Spezialfragen Sachkennern gegenüber, die eine Fülle von Material ausbreiten und analysieren.

Boettcher sieht in den Wandlungen während Chruschtschows Regierungszeit den Beginn eines Emanzipationsprozesses der Gesellschaft, der Gruppe, des Individuums gegenüber den vom Staat verkörperten Ansprüchen der Partei und ihrer Ideologie. Von der Partei her gesehen, ist dies zunächst unverkennbar ein Vorgang der Anpassung an die Bedürfnisse einer modernen industrialisierten Massengesellschaft. Boettcher läßt offen, ob die Anpassung bloß taktisch und vorübergehend ist, um die von der Ideologie gesteckten Ziele um so sicherer und schneller zu erreichen, oder ob sie eine grundsätzliche Korrektur am Primat der Ideologie und damit einen Verzicht auf den ausschließlichen Herrschaftsanspruch der Staatspartei einschließt.

Gewiß aber ist, daß die Gesellschaft und ihre Teilgebilde nicht mehr bloß „Objekte der Herrschaft“, sondern schon teilweise Subjekte mit begrenztem Denk- und Handlungsspielraum sind.

Im ersten Teil des Buches werden landeskundliche, wirtschaftliche, verfassungsrechtliche und militärpolitische Fragen unter praktischem und theoretischem Aspekt behandelt. Dabei zeigt sich, wie in den meisten Fällen der Anstoß zu den Veränderungen von pragmatischen Unzulänglichkeiten ausging, von der Wissenschaft begründet und bestärkt und schließlich – teilweise und vorsichtig – von der Partei sanktioniert wurde. In dieser Bewegung findet auch die Persönlichkeit Chruschtschows ihren Platz: Er hat aus Neigung und Einsicht eine Gegenbewegung zur „Revolution von oben“ begünstigt und damit versucht, die Partei, die von Lenin und Stalin als unfehlbare Avantgarde verstanden wurde, stärker an die Wünsche der Untertanen zu binden.