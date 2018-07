Inhalt Seite 1 — Immer diese Porsche-Fahrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf

Gestatten Sie, mein Name ist Hauptwachtmeister Meyer, darf ich Ihnen meine Visitenkarte überreichen?" So oder mit ähnlich "entwaffnender Höflichkeit" werden in Zukunft in Nordrhein-Westfalen Verkehrssünder angesprochen, wenn sich die Schutzpolizisten gewissenhaft an das vor zwei Wochen der Presse übergebene "Merkblatt für das Einschreiten im Straßenverkehr" halten. Innenminister Willi Weyer will mit diesem "Polizei-Knigge" das Verhältnis zwischen Bürger und Polizisten weiter verbessern.

Zwei Polizeipsychologen und eine Kriminalrätin ("mit psychologischer Ausbildung") bemühten sich auf sechs Schreibmaschinenseiten die "häufigsten Begegnungen mit Verkehrsteilnehmern" in Regeln zu fassen.

Nordrhein-westfälische Polizisten werden demnach in Zukunft nicht mehr "übertrieben forsch auftreten", "laut und unbeherrscht sprechen, eine verletzende Mimik" an den Tag legen oder "schulmeisterliche Fragen" stellen.

Höflichkeit, so will es der Innenminister, soll das beherrschende Leitmotiv des Kontaktes zwischen dem Polizisten und dem Bürger sein.

Der Technik der "Gesprächsführung" widmet das Merkblatt fast drei volle Schreibmaschinenseiten. Vor allem sollen die Polizisten in Zukunft die Verkehrsteilnehmer "ausreden lassen". Sie müssen freilich feine Unterschiede zwischen einem Gespräch und einer "uferlosen Diskussion" machen. Das Ziel des polizeilichen Einschreitens wird in Zukunft nicht ausschließlich das Kassieren einer Verwarnungsgebühr sein. Vielmehr sollen die Polizisten die Verkehrsteilnehmer "von ihrem Fehlverhalten überzeugen".

Eine neue Note im Umgang zwischen Bürger und Polizei wird auch das "Gespräch unter vier Augen" bringen. Da sich niemand gern vor Zuschauern bloßstellen lasse, sind die Polizisten gehalten, die Verkehrssünder künftig diskret zur Seite zu bitten.