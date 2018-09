Inhalt Seite 1 — Künftig ohne Mogeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Zukunft kommen die Autofahrer schneller zu ihrem Geld. Die Kraftfahrzeugversicherungen Allianz und Gerling führen nach amerikanischem Vorbild die Schnellregulierung von Autoschäden ein, Die Allianz hat den Schnelldienst erst für den Sommer angekündigt, Gerling eröffnete bereits Ende Februar in Köln einen Gerling-Drive-In für Schnellregulierung, Die Allianz bereitet Schaden-Schnelldienst-Stationen in allen größeren Städten vor.

Ziel der Versicherer ist, den Schaden und die Reparatur unmittelbar nach dem Unfall unter eigene Kontrolle zu bringen. Von den Kraftfahrern wird erwartet, daß sie, sofern die Fahrzeuge noch fahrbereit sind, sofort zur Station fahren. Dort prüfen Sachverständige die Fahrzeuge und legen den Schaden nach Lohnaufwand und Materialverbrauch fest. Der Geschädigte gibt dann seinen Wagen mit der Bestätigung über den Schaden bei einer Werkstatt ab.

Umfang und Preis der Reparatur werden so von der Versicherung bestimmt. Die Werkstatt muß sich an ihre Anweisungen halten. Bei Gerling kann der Geschädigte auch sofort in bar abgefunden werden.

Die Rechnung der Versicherer ist einfach. Über die Hälfte aller Unfälle mit Sachschaden bis zu 1000 Mark ereignen sich in größeren Städten. Durch den Schnelldienst wird die Zeitspanne zwischen Unfall und Meldung bei der Versicherung auf ein Minimum reduziert. Der zeitraubende Schriftwechsel entfällt. Dem Geschädigten wird die Möglichkeit genommen, mehr reparieren zu lassen als eigentlich notwendig ist. Und nicht zuletzt werden auch die Werkstätten kontrolliert.

Die Reparaturpreise bereiten den Versicherern schon seit Jahren Kummer. Steigende Reparaturkosten zwangen schon zweimal zur Erhöhung der Versicherungsprämien. 1965 stieg die Zahl der Schäden nur um 4 Prozent, die durchschnittlichen Kosten je Schadensfall jedoch um 11 Prozent. Noch ungünstiger verlief das letzte Jahr. Nicht nur die Reparaturkosten, sondern auch die Zahl der Unfälle stieg überdurchschnittlich an. Die Steigerung in der Schadensaufwendung betrug 1966 rund 18 Prozent.

Die Hauptschuld an der mißlichen Entwicklung schieben die Versicherungsgesellschaften nach wie vor auf die Reparaturwerkstätten: ihre Kalkulation sei falsch, sie gäben dadurch Rationalisierungserfolge nicht an die Kunden weiter. Aber auch höhere Anwalts- und Arzthonorare sowie die Rechtsprechung trieben die Zahlungen in die Höhe.

Zu einer Diskussion über die Stabilisierung der Reparaturpreise trafen sich Mitte Februar in Bonn Vertreter des Wirtschaftsministeriums, des ADAC, des Kraftfahrzeuggewerbes und der Versicherungswirtschaft. Diskutiert wurden folgende Vorschläge: