Von Zweistein

Paulchen ist ein netter junger Mann mit guten Manieren. Nur wenn er Spielkarten in die Hand bekommt, ist er unerträglich, dann ödet er jeden mit seinen Kartentricks an. Gestern war er wieder zu Besuch bei uns. Meine Frau hatte routinemäßig alles versteckt, was an Spiel oder Karten erinnern konnte, die Spieluhr, den Atlas... selbst „The King and I“ verschwand vom Bücherbord. Aber an eines hatten wir nicht gedacht: Die Tischdecke war kariert. „Sieh da, Karos“, hub Paulchen an, „da fällt mir gerade etwas ein, habt ihr ein Skatspiel?“

„Nein“, logen wir, aber es half uns nichts. Die Kinder holten ein Kartenspiel herbei.

„So, nun mischt mal schön und legt das Spiel auf den Tisch, mit der Bildseite nach unten natürlich.“ Wir taten, wie uns geheißen. „Ziehe 10 Karten aus dem Stapel heraus“, forderte er mich auf, „ich schaue natürlich nicht hin.“ Ich zog, während er sich eine Zeitung vor das Gesicht hielt. „Fertig? Gut, nun stecke die 10 Karten wieder irgendwo in den Stapel hinein, aber andersherum, also mit dem Bild nach oben. Danach darfst du das Spiel beliebig lange mischen.“

Als das vollbracht war, erklärte Paulchen: „In diesem Stapel aus 32 Spielkarten liegen also 10 verkehrt herum. Nimm jetzt die oberen 10 Karten von dem Stapel ab und reiche sie mir unter dem Tisch zu.“ Er ergriff sie dort und hielt sie unter den Tisch, während er die folgende Erklärung abgab: „Du und ich wissen nicht, wie viele Karten in dem Stapel auf dem Tisch und wie viele in dem Stapel, den ich unter dem Tisch halte; umgedreht sind. Eines jedoch ist sehr wahrscheinlich: Der größere Stapel auf dem Tisch wird mehr umgedrehte Karten enthalten als der kleinere, den ich in den Händen habe. Ohne hinzublicken werde ich jetzt meinen Kartenstapel so manipulieren, daß er genauso viele umgedrehte Karten enthält wie der auf dem Tisch liegende.“ Tat’s und legte den Stoß auf den Tisch. Wir zählten die umgedrehten Karten in beiden Stapeln. Tatsächlich – es waren gleich viele.

„Wie hast du das gemacht?“ wollten wir von Paulchen wissen, aber was ein rechter Kartentricker ist, der verrät seine Kniffe nicht. (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

