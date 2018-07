Die Ära der Luftkissenfahrzeuge – so glauben die Hersteller zuversichtlich – ist nun endgültig angebrochen. 1967 soll nun zeigen, daß der Ritt auf dem Luftpolster auch, was die Größe der Fahrzeuge angeht, den Kinderschuhen entwachsen ist: Eine Hovercraft-Fähre für 800 Passagiere wird in Betrieb genommen.

Das Prinzip des Luftkissenfahrzeuges klingt einfach. Gebläse erzeugen unter einem flachen Rumpf ein Luftpolster, das Reibung vermeidet und deshalb bei relativ schwacher Motorenleistung bisher ungeahnte Geschwindigkeiten ermöglicht. Als Antrieb dient meist ein Propeller oder mehrere, gelenkt werden kann wie bei einem Flugzeug mit aerodynamischen Rudern. Ein System von „Schürzen“ sorgt dafür, daß das Luftkissen – es reicht von einigen Zentimetern bis zu weit über einem Meter Dicke – aufrecht und unter Kontrolle gehalten werden kann.

Inzwischen gibt es nicht nur Fahrzeuge für das Wasser, auch amphibische und landgebundene wurden projektiert, entwickelt und gebaut. Auch die Militärs versprachen sich einigen Nutzen davon. Es entstanden der Rasenmäher auf Luftkissen, die erschütterungsfreie Bahre für Krankentransporte, der Luftpolster-Schwerst-Transporter wie auch das auf einer Luftschicht über sumpfige Äcker gleitende Landwirtschaftsfahrzeug zur Schädlingsbekämpfung. „Hovertrains“ befinden sich im Versuchs- oder Projektstadium, die auf einer Schiene Geschwindigkeiten bis über 600 Kilometer in der Stunde erreichen sollen. Vertreter eines einschlägigen Unternehmens diskutierten mit Angehörigen der britischen Admiralität über einen 1500-Tonnen-Flugzeugträger, der 200 Kilometer in der Stunde schnell fahren kann und dem selbst Wellen von zwölf Meter Höhe nichts ausmachen sollen.

In Ost und West wird mit Luftkissenfahrzeugen experimentiert, führend in der Branche sind die Briten. Bereits 1962 begannen sie den Fährdienst mit Hovercrafts, zahlreiche Fahrzeuge wurden exportiert. Ein geplanter Dienst in der Elbmündung mußte 1965 allerdings umgehend wieder eingestellt werden, weil die Propellerturbinen des Antriebs den Anwohnern entschieden zu laut waren. Inzwischen sollen bei der Geräuschdämpfung aber gute Fortschritte erzielt worden sein.

Zur Expo 67 darf sich eine Luftkissenfähre im rauhen Alltagsdienst bewähren. Zwölf Stunden lang, vier- bis fünfmal stündlich, soll eine SR-N6 bis zu 38 Passagiere mit einer Höchstgeschwindigkeit von 88 Kilometern in der Stunde befördern.

– Der Prototyp der bisher größten Luftkissenfahre steht vor der Vollendung. Die SR-N4 kann 800 Fahrgäste oder 250 Passagiere und 30 bis 40 Autos mit 145 Kilometer pro Stunde transportieren. In diesem Jahr soll sie in die Erprobung, im nächsten Frühjahr in den Einsatz auf den Wellen des Kanals gehen. Kurt Trettner