Von Ludwig Erhard

Wenn man die konjunktur- und wirtschaftspolitische Situation im Frühjahr 1967 betrachtet, so handelt es sich eigentlich um zwei Themen, die sich weder in ihrem Inhalt noch in der Problematik völlig decken. Was die wirtschaftliche Lage als solche anbelangt, so ist – abgesehen von der seit langem existierenden und noch fortbestehenden Strukturkrise in der Kohle, die am Rande auch die Stahlindustrie berührt – ein konjunktureller Wendepunkt deutlich ab Mitte 1966 zu registrieren. Außerdem wird dabei zumeist vergessen, daß der restriktiven Notenbankpolitik mit Zustimmung der Bundesregierung ganz bewußte Überlegungen zugrunde lagen, um vielleicht sogar weniger einer überschäumenden Konjunktur als der entfesselten Geister Herr zu werden. Trotzdem ist der innere Zusammenhang zwischen beiden Erscheinungen selbstverständlich nicht zu leugnen.

Dies also gleich vorweg zu nehmen: Auch ich bin trotz der unverkennbaren Abschwächung der Konjunktur während der letzten Monate mit dem Blick nach vorn zuversichtlich; denn das in jedem Winter saisonale Tief war in diesem Jahr so wenig die Schuld der früheren Regierung wie etwa die immer einsetzende Frühjahrsbelebung unter diesem Aspekt das Verdienst der jetzigen Regierung ist.

Ohne Psychologie geht es nicht

Was die konjunkturbestimmenden Elemente im ganzen anbelangt, so habe ich den Eindruck, daß mein Fachkollege, Wirtschaftsminister Schiller, mittlerweile auch den Wert der psychologischen Beeinflussung des Wirtschaftsablaufs erkannt hat und sich selbst zunehmend dieses Mittels bedient. Was ich während meiner Amtszeit an Zuversicht ausstrahlen und weitergeben wollte, schlug sich sowohl in dem Wagemut und der Investitionsfreudigkeit der Unternehmer wie ganz allgemein in dem Verhalten der Konsumenten nieder; das heißt mit anderen Worten, daß das Vertrauen in die Stabilität und in eine gesicherte Zukunft als die unverzichtbare Grundlage jeder freiheitlichen Wirtschaftspolitik gelten kann und in entscheidender Weise konjunkturbestimmend ist. In der rückliegenden Zeit wurde indessen von den verschiedensten Gruppierungen und aus unterschiedlicher politischer Zielsetzung heraus ganz bewußt darauf hingewirkt, diese Zuversicht zu zerstören – ohne dabei allerdings zu bedenken, daß man morgen wieder dieses gestörten Vertrauens bedürfe, um festen Boden unter den Füßen zu gewinnen.

Der nicht gedankenlose Leser erinnert sich sehr wohl, daß er mit Tatarennachrichten gefüttert wurde, wie „Krise“, „Zusammenbruch“, „Bankrott“ und „sozialer Notstand“ zu landläufigen Vokabeln wurden. Niemand braucht sich schließlich zu wundern, daß der Normalverbraucher solcher Nachrichten daraus dann auch für sich die Konsequenzen zog, die in der Folgewirkung erst zu einer echten Abschwächung der allgemeinen Konjunktur führten. Woher soll denn auch dem Laien angesichts der komplexen Vorgänge in einer hochentwickelten Volkswirtschaft und differenzierten Gesellschaft die Erkenntnis zufließen, zu unterscheiden, was recht und unrecht, was richtig oder falsch ist. So glaubte er am Ende eben auch jenen, die sich darin gefielen und überboten, Unheil zu verkünden. Obwohl – das weiß ich sehr wohl – selbstverständlich auch reale Fakten die Konjunktur bestimmen, scheint mir doch in dem vorher Gesagten des Pudels Kern zu liegen.

Das Werk glücklich fortgestaltet zu wissen, das ich so entscheidend mitgeprägt habe, ist mir gewiß ein ehrliches Anliegen, und so stehe ich auch dafür, daß bei einem den äußeren Gegebenheiten und Möglichkeiten gemäßen Verhalten das deutsche Volk an der erfolgreichen Wiederbelebung der Konjunktur nicht irre zu sein braucht. Mich müßte eine wahre Zerstörungswut befallen haben, wenn ich etwas anderes wollte. Es sei hier auch bewußt auf eine quantitative, das heißt durch Zahlen und Statistiken belegte Analyse der gegenwärtigen Konjunktur verzichtet, weil mir zum ersten das Rechenhafte nur wenig bedeutet und weil mir zum zweiten nicht daran gelegen ist, etwa durch Zahlen indirekt Lob oder Tadel auszudrücken. Es geht um die Sache!