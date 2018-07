Unterhalten wollen wir uns heute, meine verehrten Leser, über die Anträge, die von einigen Aktionären zur Tagesordnung gestellt worden sind. Aktionär Kurt Fiebich (Dortmund), als ständiger Opponent auf vielen Hauptversammlungen bekannt, will Aufsichtsrat und Vorstand die Entlastung verweigern, weil die Veba ein Kernkraftwerk von 500 bis 600 MW im Bereich der Veba Tochter Preußenelektra plant. "Dadurch werden Unternehmensmittel vergeudet und die künftigen Absatzmöglichkeiten auch des Veba eigenen Kohlebergbaus geschmälert. Statt Zeit und Unternehmensmittel für die Forcierung der Kernenergie zu verschwenden, sollte die Veba Verwaltung Pionierarbeit beim Bau von kostengünstigen, staatlich geförderten Größtkraftwerken auf Steinkohlenbasis leisten. Dies läge gleichermaßen im nationalen, im Ruhrgebiets- und im Interesse der Veba Aktionäre " So weit Aktionär Fiebig.

Was dieser Opponent will, ist nichts anderes, als den technischen Fortschritt bei der Veba auf Eis legen. Daß die Kernenergie in der Stromerzeugung eines Tages die führende Rolle übernehmen wird, ist heute keine Streitfrage mehr, wie es längst auf der Hand liegt, daß Strom zur Zeit in den meisten Gebieten der Bundesrepublik am billigsten mit Heizöl erzeugt werden kann. Der Veba Vorstand hat in dieser Frage allein die Interessen des Unternehmens zu vertreten. Für die Wahrnehmung der nationalen und der Ruhrgebietsinteressen sind die politischen Gremien zuständig. Wenn diese sich entschlossen haben, Kohlekraftwerke zu subventionieren, muß der Veba Vorstand natürlich prüfen, welchen Nutzen er aus solchen Staatshilfen ziehen kann, ohne dabei zu vergessen, wie gefährlich es ist, langfristige Unternehmensplanung auf Subventionen zu basieren. An der Stromerzeugung im Veba Bereieh ist die deutsche Steinkohle gegenwärtig mit 42 Prozent als Primärenergie beteiligt:; bis 196970 dürfte sich der Anteil auf 53 Prozent erhöht haben. Die Veba Aktkmäre müssen hoffen, daß bis dahin die Subventionen aufrechterhalten werden. Glücklicherweise scheint man Vorsorge dafür zu treffen, daß notfalls sofort auf die wirtschaftlichere ölfeuerung umgestellt werden kann. Ich meine: Die hohen Kohlenhalden, Folgen verspäteter Zechenstillegungen, dürfen den Blick in die Zukunft nicht versperren. Aktionär Heinz Saerberg, Langenfeld OTgVerwaltung stimmen, weil er der Ansicht ist, daß der Kauf von l Million Veba Aktien (Nennwert) zum Zwecke der Kursstützung der Gesellschaft einen Schaden von etwa 500 000 Mark zugefügt hat "Die Gesellschaft wird aufgefordert, Schadenersatzansprüche gegen die Organe zu erheben " Niemand wird bezweifeln, daß — rückwirkend gesehen — die Politik der Kursstützung, wie sie in den ersten Wochen nach der Börseneinführung der Veba Aktie betrieben worden ist, ungeschickt war und zudem in Verkennung der wirklichen Börsensituation erfolgte. Sicherlich hat Saerberg recht, wenn er behauptet, daß bei der gesamten Kursstützungsaktion politische Gründe eine Rolle gespielt haben. Ob dies jedoch bei der Million auch der Fall war, die von der Veba selbst aufgenommen worden ist, dürfte keineswegs sicher sein.

Der Vorstand wollte eine glatte Börsenetnführung, möglichst ungetrübt durch hektische Kursschwankungen. Er glaubte um so mehr zum Kauf der Aktien berechtigt zu sein, als von der Veba Verwaltung selbst stets die Ansicht vertreten wurde, zum Kurs von 210 Prozent würde den privaten Veba Aktionären ein sehr vorteilhaftes Angebot gemacht. Er wollte sich damals der einfachen Erkenntnis nicht beugen, daß eine