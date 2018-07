Warten auf Inseln

Fußgängerinseln an Straßenbahnhaltestellen sind Zufluchtstätten, gesetzlich geschützte und verkehrsrechtlich „eingezäunte“ Wartestellungen, wie die Trottoirs. So bestimmte der Bundesgerichtshof, wenn einer mit dem Auto an solchen Straßenbahninseln vorbeikommt, kann man von ihm nicht verlangen, daß er das Tempo drosselt, nur weil vielleicht ein Fußgänger wie ein aufgescheuchtes Huhn über die Straße hasten könnte. Die Straßenbahnpassagiere hätten aufzupassen und auf der Insel zu warten, bis die Straße frei ist (an „ungeschützten“ Haltestellen ist die Pflicht aufzupassen, umgekehrt geregelt).

Nun sind in den Hauptverkehrszeiten die Großstadtstraßen und die Straßenbahnen überfüllt, und die Inseln reichen oft nicht aus. Trotz aller Notwendigkeit, den Stoßverkehr in Fluß zu halten, sollten die Autofahrer dieses Urteil nicht als Freibrief in der Tasche tragen. Gerade in den Hauptverkehrszeiten sollte die individuelle Aufmerksamkeit des Autofahrers nicht auf eine problematische Kolonnenfahrer- und Herdentriebmentalität reduziert werden. th. u.

Doch Lichthupe

Wer bisher linksfahrende Schleicher auf der Autobahn durch Lichtzeichen, Hupen und dichtes Auffahren zum Freigeben der Überholspur aufforderte, riskierte eine Anzeige wegen Nötigung und Verkehrsgefährdung. Das Oberlandesgericht Hamm entschied jetzt – entgegen der ersten Instanz – gegen einen Fahrer, der die Überholspur blockiert hatte, obwohl die rechte Fahrbahn frei war: In einem solchen Fall sind Lichtzeichen und Hupen des Hintermannes keine Belästigungen. Auch dichtes Auffahren ist keine Gefährdung, wenn die Fahrbahnen vor den beiden Fahrzeugen frei sind, so daß nicht mit einem plötzlichen Bremsen des Vordermannes gerechnet werden muß. hst.

