Eine neue Verfassung für Südvietnam präsentierte Ministerpräsident Nguyen Cao Ky den Spitzen der amerikanischen Regierung beim Treffen auf der Pazifik-Insel Guam. Die Regierung in Saigon hat den Nordvietnamesen eine Friedenskonferenz vorgeschlagen. Das Weiße Haus ernannte den Krisen-Experten Ellsworth Bunker zum Nachfolger des aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Saigon-Botschafters Henry Cabot Lodge.

Entspannung

Bei seinem Besuch in Moskau trat der österreichische Bundeskanzler Klaus für eine Neutralität eigenen Musters ein. Zwischen den USA und der UdSSR wurde ein Konsularabkommen vereinbart. Präsident Lyndon B. Johnson lud Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger zu einem Besuch in den USA ein. Premierminister Wilson wird Johnson am 1. Juni in Washington treffen. Die Bundesregierung unterbreitete London ein neues Angebot zur Regelung der Devisenfrage in Höhe von 450 Millionen Mark. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Abdel-Khalek Hassuna, nahm eine Einladung Bundesaußenminister Willy Brandts nach Bonn an.

Frankreich

Französisch Somali-Land entschied sich in einer Volksabstimmung für ein Verbleiben bei Frankreich. Die NATO zog von Paris nach Brüssel um. Im südfranzösischen Weinbaugebiet kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen 20 000 Winzern und der Bereitschaftspolizei, In verschiedenen großen Betrieben führten Streiks und Aussperrungen zu Unruhen.

Parteiungen

Zum neuen Generalsekretär der CSU wurde einstimmig der bisherige Landesvorsitzende der Jungen Union Max Streibl gewählt. Die Mehrheit der CSU-Landesgruppe in Bonn wandte sich gegen eine Berufung des Freiherrn von und zu Guttenberg zum Parlamentarischen Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Mehrere Landesverbände der Jungdemokraten und ein Drittel des Parteivorstandes stellten sich hinter den Deutschlandplan des FDP-Schatzmeisters Hans Wolfgang Rubin. Bundesvertriebenenminister Kai Uwe von Hassel erwägt einen Tausch seines Ministeramts gegen den Posten eines CDU-Generalsekretärs. Rekordeinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 17 Millionen Mark konnte die SPD im Jahre 1966 verbuchen.