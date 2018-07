Im Zoo von Barcelona ist ein etwa zweijähriger männlicher Gorilla mit schneeweißem Haar, blasser Gesichts- und blauer Augenfarbe eingetroffen. Das normal schwarzgefärbte Muttertier des Albinos wurde auf einer Bananenplantage der Spanisch-Guinea-Provinz Rio Muni an der westafrikanischen Küste geschossen. Nach ausgiebigem Studium der Spezialliteratur erklärte der amerikanische Zoologe Dr. Arthur Riopelle von der Tulane-Universität, es sei der erste Fall von Albinismus beim Gorilla. Kurz vor dem Fang hatte das Tulane-Primaten-Forschungszentrum mit einer Freilandstudie des Flachlandgorillas in den Regenwäldern von Rio Muni begonnen. Dort leben etwa 5000 dieser Menschenaffen. Es sei aber unwahrscheinlich, so erklärte Riopelle, daß weitere Albinos in der Freiheit vorkommen. Als verhaltenskundlich interessant bezeichneten die Primatologen die Tatsachen, daß der weiße Gorilla weder von seiner Mutter noch von der Horde verstoßen wurde. G. A. H.