Neu-Isenburg

Der kaufmännische Direktor Wilhelm Hübner hat etwas gewagt, von dem viele nicht wußten, daß es überhaupt möglich ist: Er hat die Deutsche Bundespost verklagt, weil er nicht mehr länger auf die Verlegung seines Telephonanschlusses warten will. Eine Verlegung von Hermannstein (Kreis Wetzlar) nach Neu-Isenburg bei Frankfurt, die er bereits am 28. März vergangenen Jahres beantragt hatte.

Wilhelm Hübner gehört zu den vielen, immer wieder von der Post vertrösteten Antragstellern, die sich bisher mit dem lapidaren Hinweis „Bis zum... erhalten Sie Ihr Telephon, falls nicht unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten“ zufriedengegeben hatten. Er klagte und erhofft nun vom Frankfurter Verwaltungsgericht ein Urteil, das die Post zwingt, ihm sofort seinen Anschluß zu installieren.

Hübner will keinen Trost mehr, auch wenn die Post mit Erklärungen schnell bei der Hand ist. Dollingers Fernmeldebautruppen brauchten nämlich – wie Oberpostrat Bauer in seiner Erwiderung auf die Hübnersche Klage dem Gericht kundtat – kurzfristig 1,5 Millionen Mark für ein Großbauvorhaben der Stadt Frankfurt: Im Zuge des U-Bahn-Baues zwischen Dornbusch und Weißer Stein seien umfangreiche Kabelverlegungen notwendig geworden; die Mittel habe man nur durch Zurückstellung anderer Bauvorhaben – so auch des für Ende 1966/Anfang 1967 geplanten in der Hübner-Siedlung – gewinnen können. Außerdem – das steht an anderer Stelle der sechsseitigen Post-Erwiderung – stehe es im freien Ermessen der Post zu entscheiden, wo sie ihre Investitionsmittel einsetze.

Hübner, der sich inzwischen fast zu einem Detektiv mit Scotland-Yard-Talenten gemausert hat, weiß es besser: „Zwischen Dornbusch und Weißer Stein wird überhaupt keine U-Bahn gebaut. Lediglich eine Trasse der Straßenbahn. Nur an einigen Stellen waren Leitungen zu legen.“ Und was die Kurzfristigkeit, die die Post betont, angeht, weiß es Dollinger-Gegner Hübner ebenfalls ganz genau: „Bereits am 25. August 1965 hat über diese Arbeiten eine Besprechung stattgefunden, Zeit genug für die Post, sich entsprechend zu arrangieren.“

Zusammen mit Hübner (Telephonkunde seit 1956) warten in der Neu-Isenburger Eigenheimsiedlung – 160 Häuser, rund 500 Bewohner – noch 17 Mitstreiter auf ein positives Gerichtsurteil. Sie brauchen ebenso dringend wie Wilhelm Hübner ein Telephon, wenn sie nicht noch weiteren Schaden erleiden wollen. Diese siebzehn unterstützen darum die Klage Hübners, nicht nur ideell, sondern auch mit ihrer Brieftasche. Hübner soll es möglich sein, nicht nur notfalls in die Berufung zu gehen – auch der Gang zum Bundesverwaltungsgericht ist den siebzehn ihr Geld wert. „Man darf sich nicht einfach alles gefallen lassen!“ Unter den Mitstreitern sind:

ein Lufthansa-Pilot, der während seines 24stündigen Bereitschaftsdienstes 24mal – nämlich jede Stunde – zum 1000 Meter entfernten nächsten Telephonhäuschen marschiert, um auf dem Flughafen anzufragen, ob er gebraucht wird;