Wir hatten uns so daran gewöhnt, die Hamburger, die mal schnell nach Frankfurt müssen, und die Frankfurter, die es zur Elbe zieht. Fünf Minuten vor acht auf dem Flugplatz, einsteigen und um acht rollt die Maschine an. Ticket bringt die Stewardeß an den Platz. Frühstück gibt es nicht, dafür ist der Flugpreis 20 Mark billiger.

Damit ist es nun aus, vom 1. April an. Ein schlechter Aprilscherz, den sich die Deutsche Lufthansa ausgedacht hat, den Fortschritt mit dem Rückschritt zu koppeln.

Der Fortschritt: Die guten alten Superconstellations, mit denen der Lufthansa-Kranich vor gut zehn Jahren nach langer Pause über den Nordatlantik nach Amerika flog, werden endgültig in die Halle geschoben und durch Jet-Flugzeuge, die Boeing 727, ersetzt.

Der Rückschritt: Es wird wieder der volle Bordservice eingeführt; es gibt also ein Frühstück oder einen Tomatensaft mit Salzgebäck „gratis“ (muß das sein auf diesem 45-Minuten-Flug?), dafür muß der normale Flugpreis gezahlt werden – 95 statt 75 Mark. Flugscheine gibt es auch nicht mehr während des Fluges. Nur spät kommen darf man noch, „in letzter Minute“, wie es heißt.

Der Airbus sollte der erste Schritt sein, das Fliegen auf die Stufe des Omnibusfahrens zu stellen. Nun macht die Lufthansa den Schritt zurück.

Sicher, die Umstellung auf Jets kostet Geld, denn diese Flugzeuge müssen ihren Kaufpreis erst noch verdienen, die Superconnis waren schon abgeschrieben. Doch auch in Amerika, woher ja die Idee stammt, sind auf den Airbusstrecken längst Jets an die Stelle veralteter Propellermaschinen getreten. Und gleichzeitg wurde das System noch ausgebaut. Doch dort drückt eben Konkurrenz auf die Preise. hm