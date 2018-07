Von Karl Erich Born

Im Sommer 1931, auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, spielte sich in Deutschland ein Vorgang ab, mit dem bis dahin nur einige wenige Pessimisten, am wenigsten aber die unmittelbar Betroffenen gerechnet hatten: Die deutschen Banken sahen sich einem allgemeinen Ansturm ihrer Gläubiger und Kunden ausgesetzt. Wochenlang mußten sie Tag für Tag 50 bis 100 Millionen Mark Kredite und Einlagen; die ihnen gekündigt wurden, zurückzahlen. Dieser Ansturm wurde durch die ausländischen Gläubigerbanken ausgelöst, die ihre zumeist kurzfristigen Kredite zurückzogen. Damit verlor eine der grundlegenden Regeln des Bankgeschäfts ihre Gültigkeit; denn bisher wurde es für eine Binsenwahrheit gehalten, daß Banken keinen Run auf andere Banken unternehmen. In der zweiten Juliwoche waren die deutschen Banken am Ende ihrer Zahlungsfähigkeit angelangt, und eine Katastrophe bahnte sich an. Die Darmstädter und Nationalbank (Danatbank), eine der deutschen Großbanken, mußte ihre Schalter schließen, und die offene Zahlungseinstellung weiterer Institute wurde nur dadurch vermieden, daß die Reichsregierung Bankfeiertage verordnete. Der amtliche Börsenverkehr würde sogar erst im September 1931 wiederhergestellt. Das Deutsche Reich ohnehin schon mit einem Haushaltsdefizit von 600 Millionen Mark belastet, mußte zur Stützung und Sanierung der Banken fast eine Milliarde bereitstellen.

Wie ist es zu dieser schweren Krise des deutschen Bankwesens gekommen? Es liegt nahe, die Ursache in der großen Weltwirtschaftskrise zu suchen, die zwei Jahre vorher ausgebrochen war. Diese Vermutung wird dadurch gestützt, daß die Vereinigten Staaten, deren Bankensystem eine ganz andere Struktur hatte als das deutsche, im Frühjahr 1933 eine Bankenkrise erlebten, die – wenigstens auf den ersten Blick – als Parallelerscheinung zu derjenigen in Deutschland verstanden werden könnte. Gewiß wirkt sich eine schwere Depression in der produzierenden Wirtschaft auch auf die Geld- und Kreditinstitute aus. Aber in anderen Industrieländern – etwa in England, in Frankreich oder in Italien – ist das Bankwesen damals im ganzen intakt geblieben. Demnach kann die Weltwirtschaftskrise allein die deutsche Bankenkrise noch nicht erklären.

Ist etwa die Lage der deutschen Banken 1931 durch geschäftliche Fehldispositionen in den vorangegangenen Jahren verschärft worden? Und waren die bankgeschäftlichen Dispositionen, die zur Verschärfung der Krise von 1931 beitrugen, mitbedingt durch das, was man den „Zwang der Verhältnisse“ nennen könnte? Mit anderen Worten: Wie hatten sich der Weltkrieg, die Inflation und die deutsche Reparationsbelastung auf die Struktur und den Handlungsspielraum des deutschen Bankwesens ausgewirkt? Im Zusammenhang mit den Ereignissen des Sommers 1931 ist der Reichsbank der Vorwurf gemacht worden, sie habe die deutschen Banken bei dem großen Ansturm im Stich gelassen. Der damalige Reichsbankpräsident Hans Luther hat sich gegen diesen Vorwurf leidenschaftlich gewehrt. Soweit ich sehe, gehen die scharfen Kritiker Luthers nur von der theoretischen Erwägung aus: Was hätte die Reichsbank – nach wirtschaftlichem Sachverstand – damals tun können und müssen? Sie lassen dabei jedoch die Frage außer acht: Was durfte die Reichsbank auf Grund gesetzlicher und vertraglicher Bindungen tun, und was durfte sie nicht?

Mit dieser Frage kommen wir zu den politischen Einwirkungen auf das deutsche Bankwesen. Wie haben die außenpolitischen und innenpolitischen Konstellationen und Entwicklungen auf die Lage der deutschen Banken eingewirkt? Die Bankenkrise ereignete sich ja in einer Zeit, da das parlamentarische System im Deutschen Reich schon nicht mehr funktionierte. Haben politische Ereignisse bei dem allgemeinen Ansturm der Auslandsgläubiger im Sommer 1931 als Katalysator gewirkt?

Die Strukturen und die Geschäftsentwicklung des Bankwesens in der Weimarer Republik wurden im wesentlichen durch vier Momente bestimmt: