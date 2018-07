Bühl/Baden

Der leicht lädierte Thron der „Blauen Königin“ soll in diesem Jahr wieder aufgemöbelt werden. Das haben sich die Bühler Obstbauern geschworen, die im letzten Jahr unter dem ramponierten Ruf ihrer königsblauen Früchte zu leiden hatte. „In Zukunft“, so räsoniert Amtmann Huber, Chef der Obstabsatzgenossenschaft, „haben nur noch Leute bei uns Platz, die einwandfreie Pflaumen liefern.“

Das aber war nicht immer der Fall. Die Zwetschgenschwemme stellte im letzten Jahr die mittelbadische Steinobst-Metropole Bühl vor schier unlösbare Probleme. So kamen Waggons zurück, die an Schweizer Adressen geschickt worden waren. Die Eidgenossen wiesen das Bühler Gut schon an der Grenze zurück: „Die Zwetschgen wären nicht mehr brauchbar.“

Ihre Paradefrucht, die „Blaue Königin“, soll deshalb in Kürze wieder strahlend wie eh und je bundesdeutsche Obststände zieren. Als Sofortmaßnahme sind die Obstalleen durchforstet worden. Die Radikalkur kam einem großen Einschnitt gleich. Nicht weniger als 20 000 Zwetschgenbäume sollen in diesen Tagen den Baumsägen überantwortet werden. Das ist fast ein Viertel des Gesamtbestandes. Huber: „Nur so können wir wieder zur alten Qualität kommen.“ Den vielen Kleinproduzenten der „Blauen Königin“ wird außerdem, eingebleut: „Nur hundertprozentige Ware wird in der Absatzgenossenschaft abgenommen. Alles andere geht wieder zurück. In ganz Deutschland waren Bühls Zwetschgen ein Markenname. Er soll erhalten bleiben.“ Dieter Zorn