Hitzige Debatten um Papierkleidung

Von Marietta Riederer

Papierkleider, Wegwerfkleider – reiner Blödsinn!“, meinen die einen. „Papier, Schlüssel zur Zukunft, Anbruch des Papierzeitalters!“, jauchzen die, anderen. „Bald gibt es Papierkrieg zwischen Gewebtem und Ungewebtem!“, frohlocken die Intriganten.

Geheimnisvolles Experimentieren in Laboratorien diesseits und jenseits des Atlantik: Vliesstoffe, Textilpapier, Dura-Kaycel, Olefin – das sind die Codenamen für ein noch recht eigenwilliges neues Material. Bis jetzt ist die Mischung 93 Prozent Papier plus 7 Prozent Nylon. Heute ist es schon feuerfest, teilweise wasser- und reißfest, noch genäht. Später soll es geklebt, verschweißt sein, nicht mehr rascheln. Als Papierkorbmode wird es äußerst skeptisch beäugt, als Gag abgetan, als Gag begeistert aufgenommen. Diese Mode paßt indessen genau in das amerikanische Programm: „fashion is fun“ – Mode, die als Spaß gedacht ist.

Also doch nur eine vorübergehende Laune der Mode? Nein, eine neue Ära für Forschung und Entwicklung.

*

So fing es an: Ende Oktober vorigen Jahres zeigte die „Sunday Times“ einen gelackten, kachelartig gemusterten Regenmantel aus Papier von Veronica Marsh. Der Verkauf wurde für Februar 1967 zum Preis von etwa 18 Mark angekündigt. Zur gleichen Zeit entwarfen zwei englische Girls Silberpapier-Ohrclips, farbige Karton-Ohrclips mit gestanzten Löchern und dazu passende große Broschen in Blütenform. Verkauf: vom Frühjahr 1967 an. Ebenfalls im Oktober 1966 ging die Geschichte des großen „Papierballes“ im Hartforder Wadsworth Atheneum Museum, USA, durch die Presse: Alle Damen hatten lange Papierkleider getragen, die mit riesigen Blumen- oder Geometriemustern in Neonfarben bemalt waren.