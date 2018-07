Inhalt Seite 1 — Der Neid als Saft des Lebens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Albert Graff

Helmut Schoeck: Der Neid. Eine Theorie der Gesellschaft. Verlag Karl Alber, Freiburg; 432 Seiten, 32,– DM

Helmut Schoeck ist Ordinarius für Soziologie an der Universität Mainz. Ohne Übertreibung hätte er: im Untertitel seines Buches schreiben dürfen: „Eine neue Theorie der Gesellschaft“. Schoeck darf sich rühmen, ein bislang unbeachtetes Motiv menschlichen Zusammenlebens mit solch hartnäckiger Jagdleidenschaft aufgespürt zu haben: den Neid, der seiner Auffassung nach Gesellschaft erst möglich macht. Denn für Schoeck ist die Vergesellschaftung des Menschen nicht die „Krönung seiner Existenz, sondern ihre Einschränkung“, „ein Kompromiß mit seinem wirklichen Sein“. Das, was diesen Kompromiß reguliert, ist der Neid. Er liegt allen Kontrollinstitutionen zugrunde, durch die erst die kleineren und größeren Gruppen funktionieren, in denen die Menschen zusammengeschlossen sind. Er ist die Quelle des Fortschritts und zugleich die Ursache der Stagnation. Er ist die Seele des Konformismus wie das Motiv der Revolution. Ohne den Neid funktionierte die Kriminalpolizei nicht, wäre Chruschtschow nicht gestürzt worden. Der Neid herrscht überall, und Kants kategorischer Imperativ wird umgeschrieben: Neide so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte!

Der Neid, diese vergällende Leidenschaft, diese gelbhäutige Todsünde, wäre der Saft des Lebens? Schoeck weiß, was er tut, wenn er eine der verborgensten Eigenschaften ans Tageslicht holt. Gerade daß der Neid bisher verschwiegen wurde, daß sich nur wenige mit ihm beschäftigt hatten, und wenn überhaupt, dann nur gelegentlich und zaghaft, ist für Schoeck ein weiteres Beispiel für die Allmacht und Allgegenwärtigkeit des Neides, vor dem sich die Gesellschaft vergeblich durch strengste Tabuisierung zu schützen versuche, mehr noch als vor dem Sexus. Der Vergleich mit Siegmund Freud drängt sich auf. (Und wer es nicht merkt, der wird vom Autor draufgestoßen.) Aber wird, was Freud für die Psychologie war, Helmut Schoeck für die Sozialwissenschaften werden? Mit Sicherheit nicht.

Der Neid ist seiner Natur nach eine passive Leidenschaft. Der Neidische wünscht, daß dem Beneideten ein Unglück widerfahre, ohne daß er selbst dabei tätig werden muß. Der Neidische will das, um dessentwillen er neidet, nicht selbst besitzen, nicht wegnehmen, er will nur, daß es zugrunde gehe. Schoeck sieht daher die eigentliche Macht des Neides darin, daß er als ständige Bedrohung über uns schwebt, daß wir uns ständig zu einer neidvermeidenden Haltung gezwungen sehen. Es kommt nicht darauf an, daß wirklich Neider und Neid vorhanden sind, wirksam ist aber stets unsere Angst vor dem Neide der anderen.

Die Furcht vor dem Neide der anderen Mitglieder der Gesellschaft erhält so bei Schoeck die Funktion, die sonst von der modernen Sozialpsychologie als der Wunsch nach „Beliebtheit“, nach „Eingeschlossensein“ gedeutet wird. Die Furcht davor, mehr zu haben, mehr zu sein oder auch nur mehr zu scheinen als die anderen, zwingt in Gesellschaften, in denen der Neid allgegenwärtig droht oder zu drohen scheint, den einzelnen zu genauer Anpassung.

Dadurch wird mit großer Strenge die Beachtung der gesellschaftlichen Normen erzwungen, gleichzeitig aber, und das nachzuweisen bemüht sich Schoeck mit mancherlei Belegen, verlieren neidbedrohte Gesellschaften jede Möglichkeit zum Fortschritt. Wer wird wagen, eine bessere Technik einzuführen, wenn mit ihren Früchten auch der gefürchtete Neid wächst? Um des Fortschritts willen ist es also notwendig, den Neid zu zähmen, ihn zu kanalisieren. Das hat die moderne Gesellschaft geschafft, wenn auch zum Teil nur, indem sie ihn verdrängte. Wir leben also gegenwärtig in einer vom Neid wenig bedrängten Gesellschaft? Nein, sagt Schoeck, und rettet die Herrschaft des Neides, indem er ihn in verborgeneren Schichten aufstöbert.