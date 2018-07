Von Lilo Weinsheimer

Bremen

Der junge Mann am Steuer des Kleinbusses ruft vergnügt: „Achtung, Lebensgefahr!“ Im Inneren des Wagens suchen wir irgendwo Halt, während das Auto im Schrebergartengelände durch Löcher und Morast schleudert. Das Fahrzeug hält. Lilo Lotsch, Ehefrau eines leitenden Beamten und Mutter einer studierenden Tochter, springt ins Freie. Während sie im Laufschritt mit zwei übereinandergetürmten Eßgeschirren in den Händen und verpackten Puddingportionen in den Kitteltaschen, davonstürmt, wendet Uwe Woita, der Medizinstudent, den Wagen.

Es ist 11 Uhr 15. Bis 14 Uhr müssen sechzig „Mahlzeiten auf Rädern“ ausgeliefert sein. Es geht eilig und nach präzisem Fahrplan – pro Portion drei Minuten – weil alle Alten und Kranken, die zur „Tour“ gehören, das Essen so heiß serviert bekommen möchten, wie Frau Lotsch und Herr Woita es eben aus dem Dampfkessel der Krankenhausküche in die Wärmekisten des rollenden Mittagstisches verladen haben.

Zu registrieren war nach drei Stunden, außer fünzig Kilometern Fahrt und tausend erkletterten Treppenstufen, ein Blick in Lebensumstände, die den meisten Menschen entzogen sind.

In Bremen, wie in andern Städten, wurde der Mahlzeitendienst auf Rädern eingeführt, um Alte und Kranke vor dem Verhungern zu bewahren. Die meisten von ihnen hätten Geld genug, um sich Nahrungsmittel zu kaufen und sie zuzubereiten, aber dazu fehlt ihnen die Kraft.

„Die Zahl dieser Bedürftigen wird noch erheblich steigen“, vermutet der Bremer Senatsdirektor Günter Stahl. Gegenwärtig leben in Bremen 73 900 Menschen, die über 65 Jahre alt sind, 1970 werden es 100 000 sein. Eine ähnliche Entwicklung wird in allen Bundesländern erwartet.