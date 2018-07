Inhalt Seite 1 — Ho will nicht unter Druck verhandeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dem amerikanischen Präsidenten Johnson wurde während der Konferenz auf Guam von zwei Vietnamesen die Schau gestohlen: von seinem Verbündeten Marschall Nguyen Cao Ky und von seinem Widersacher Ho Tschi Minh.

Die Schlagzeilen der Weltpresse eroberte sich Marschall Ky, als er vor und hinter den Türen der Konferenz, sekundiert vom US-Oberbefehlshaber General Westmoreland, vortrug, daß der Krieg in Vietnam unabsehbar lange dauern könne, wenn der Willen Hanois nicht durch militärische Gewalt gebrochen werden könne. Während Johnson und seine zivilen Berater bewußt die politischen Aspekte des Problems hervorhoben – Befriedungsprogramm, Wiederaufbau, demokratische Wahlen –, plädierten die Generale aus Saigon für neue Kriegsanstrengungen. Ky wollte von Johnson wissen,

wie lange noch die Luftangriffe gegen Nordvietnam aufeinige militärische Ziele beschränkt bleiben sollen,

wie lange noch die Truppen des Vietcong in Kambodscha Zuflucht suchen dürfen,

wie lange noch die Nachschubwege des Vietcong über Laos unangetastet bleiben,

wie lange noch Amerika den Hafen von Haiphong verschont und

wie lange noch Nordvietnam Truppen und Materialüber die entmilitarisierte Zone nach Süden einschleusen darf.

Diese Reden klangen wie ein Plädoyer für weitere Eskalationen. Johnson selbergab nach seiner Rückkehr die Parole aus: „Noch mehr Flugzeuge, mehr Hubschrauber, mehr Soldaten.“ Inzwischen hätte nämlich Hanoi durch Veröffentlichung eines geheimen Briefwechsels zwischen; Johnson und Ho Tschi Minh erkennen lassen, daß es zur Zeit auf Johnsons Verhandlungsangebote nicht eingehen will.

Während des Besuches Kossygins in London, der mit der viertägigen Mond-Neujahrs-Waffenruhe in Vietnam zusammenfiel, hatten die USA über Moskau vier Botschaften nach Hanoi gelangen lassen; zugleich übermittelte der britische Premierminister Wilson mehrere amerikanische Vorschläge nach Nordvietnam. Alle drehten sich um die Frage, welcheGegenleistung Hanoi für einen Stopp der Luftangriffe leisten solle.

Höhepunkt dieser Offerten war ein persönlicher, in versöhnlichem Ton geschriebener Brief Johnsons. Er schlug vor:

1. die Aufnahme geheimer, privater Gespräche noch während des Krieges, entweder in Moskau oder Rangun (in der Heimat U Thants also) und