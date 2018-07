Nach einer Phase der Konsolidierung sind die Kurse der festverzinslichen Papiere wieder in Bewegung geraten. Die wachsende Liquidität innerhalb des Kreditapparates macht sich ebenso bemerkbar wie die zunehmende Anlagebereitschaft privater Stellen, die nunmehr fest davon überzeugt sind, daß die Zinssenkung in der Bundesrepublik und in der westlichen Welt weitere Fortschritte machen wird. Die neue Bundesbahn-Anleihe war längst vor dem offiziellen Zeichnungstermin ausverkauft, die nächste Emission wird mit Sicherheit nicht mehr zum Ausgabekurs von 97 1/2 Prozent herauskommen, sondern für den Anleger ungünstiger.

Man braucht kein Prophet zu sein, um sagen zu können, daß die deutschen Rentenkurse in den nächsten Monaten erneut steigen werden, wenn auch vielleicht weniger rasch, als vielfach erwartet wird. Unübersichtlicher ist hingegen die Situation bei den Aktien. Sie haben seit Jahresbeginn einen Anstieg um etwa 12 Prozent hinter sich, aber seit einigen Wochen sind sie nicht mehr nennenswert vorangekommen.

Doch der Index unterrichtet nur unvollkommen über die wirkliche Lage. Wird nämlich berücksichtigt, daß der Aktienmarkt den Fall Krupp, ohne mit der Wimper zu zucken, hingenommen hat und daß die täglich keineswegs immer erfreulichen Berichte aus dem wirtschaftlichen Bereich „ohne Wirkung“ hingenommen werden, dann läßt seine gegenwärtige Verfassung für dieses Jahr noch einiges erhoffen. Im Augenblick gleicht er einem nervösen Pferd vor dem Start.

Der Börsenberufshandel und die risikofreudige Bankenkundschaft sind schon wieder geneigt, jedem noch so zweiselhaften Gerücht Glauben zu schenken. Der Weizen der Tip-Dienste beginnt erneut zu blühen. Die meisten sogenannten Sonderbewegungen gehen neuerdings auf ihr Konto. Sie sind zwar meist nur von kurzer Lebensdauer, aber typisch für die veränderte Börsenlage ist es, daß die Kurse zwar ihre Spitzenpositionen nicht zu halten vermögen, aber auch nicht völlig auf die Ausgangsstellung zurückfallen. Das spricht nicht für die Qualität der Tips, aber für den Optimismus der Anleger, die offensichtlich der Ansicht sind, daß heute niemand mehr mit Verlust zu verkaufen braucht und durch Warten in nicht allzuferner Zeit der Einstandskurs schon wieder erreicht werden wird.

Bei den Fonds scheinen immer noch Umschichtungen stattzufinden. Die in diesem Jahr rückläufigen Dividenden zwingen dazu, weiter scharf auf die Barrendite zu achten. Deshalb die Bevorzugung der Versorgungsaktien, die in größeren Beträgen aufgekauft wurden. Private Anleger, denen die Wachstumschancen wichtiger als eine möglichst gute Verzinsung des eingesetzten Kapitals sind, engagieren sich stärker bei solchen Unternehmen, die heute noch unter der Konjunkturflaute leiden, von denen aber anzunehmen ist, daß sie sich schon bald wieder fangen werden. Eine gewisse Vorliebe für Stahlaktien aller Schattierungen ist unverkennbar. K. W.