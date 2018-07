Versicherungspflichtgrenze

Einkommensgrenze, bis zu der Angestellte der gesetzlichen Krankenversicherung zwngend angehören müssen. Sie liegt gegenwärtig bei 900 Mark im Monat. Oberhalb dieser Grenze besteht die Möglichkeit zu einer freiwilligen Weiterversicherung, die Betroffenen können aber auch zur privaten Krankenversicherung überwechseln. – Für Arbeiter besteht ohne Rücksicht auf das Einkommen eine unbegrenzte Versicherungspflicht.

Beitragssatz

Prozentsatz, mit dem das Einkommen des Versicherten zur Beitragszahlung herangezogen wird. Er ist bei den einzelnen Kassen unterschiedlich. Reicht ein Beitragssatz von 11 Prozent nicht aus, sind gesetzlich bestimmte Hilfsmaßnahmen vorgesehen, u. a. eine finanzielle Unterstützung durch die sogenannten Garantieträger (Gemeindeverbände, Betriebe, Innungen). Rund ein Viertel der Ortskrankenkassen hat diese 11-Prozentgrenze bereits erreicht.

Beitragsbemessungsgrenze

Der Beitragssatz wird nur bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze erhoben. Der oberhalb dieser Bemessungsgrenze liegende Einkommensteil wird also nicht mehr bei der prozentualen Beitragserhebung berücksichtigt. Diese Grenze liegt gegenwärtig ebenfalls bei 900 Mark im Monat. Bei einem Beitragssatz von 11 Prozent ergibt sich also in der Pflichtversicherung ein Höchstbetrag (der Arbeitgeber zahlt davon 50 Prozent) von 99 Mark.