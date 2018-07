Von Zweistein

Gleich zu Beginn der neuen Logelei-Serie finde ich einen Schnitzer; das sind keine guten Aussichten“, unkte ein Studienrat aus Westfalen, und ein anderer meinte ganz ernst: „Ich fühle mich verpflichtet, diese Korrektur mitzuteilen...“

Grund dieser und ein paar Dutzend anderer Zuschriften: Die Briefschreiber und, wie wir annehmen, sicher noch einige Leser, die sich nicht gemeldet haben, glauben, die Logelei aus der ZEIT Nr. 10 besser gelöst zu haben als Zweistein. Die Aufgabe bestand darin, eine bunte Reihe aus Pfennigen und Groschen in möglichst wenigen Zügen in eine bestimmte andere Reihenfolge zu bringen. Was unter einem „Zug“ verstanden werden sollte, war in der Aufgabe genau definiert. Later anderem war die Bedingung gestellt, daß nur solche Münzenpaare bewegt werden durften, de aus einem Pfennig und einem Groschen bestehen. Just das aber haben diejenigen, die meinten, man könne schon mit drei anstatt vier Zügen zum Ziel gelangen, nicht beachtet.

Zu Recht freilich wies uns ein Leser auf eine Unklarheit in der letzten Logelei (ZEIT Nr. 11) hin. Er schreibt: „Aus Paulchens Bemerkung: ‚Du und ich wissen nicht...‘ geht zwar hervor, daß weder er noch sein Partner hingeschaut haben, als die zehn Karten von dem Stapel abgenommen wurden, aber strenggenommen hätte man das erwähnen müssen, denn wer weiß, ob Paulchen nicht ein ausgekochter Lügner ist.“

Von Lügnern ist in der heutigen Aufgabe die Rede, einer Abwandlung eines bekannten Rätsels:

In Knusiland leben zwei Typen von Eingeborenen. Die einen sagen immer die Wahrheit. Die Angehörigen des anderen Typs lügen stets, auf eine Frage antworten sie mit dem logischen Gegenteil dessen, was wahr ist.

Ein Reisender, der nach Knusi-City, der Hauptstadt des Landes, wandern möchte, kommt an einen Platz, von dem viele Wege in verschiedene Himmelsrichtungen abgehen. Welche davon führen nach Knusi-City? Der Reisende, der die merkwürdige Zusammensetzung des Volkes hinsichtlich der Wahrheitsliebe kennt, sieht einen Eingeborenen des Weges kommen. Ihn könnte er fragen, aber das dumme ist, man sieht es den Leuten nicht an, ob sie zum Typ der Lügner oder dem der Ehrlichen gehören. Doch der Reisende weiß sich zu helfen. Er stellt eine Frage und erfährt aus der Antwort des Eingeborenen, welche Wege tatsächlich zur Hauptstadt führen. Wie lautete die Frage? (Auflösung in der nächsten Ausgabe.)

Lösung der vorigen Logelei: Ist x die Anzahl der Karten, die in Paulchens Stapel mit dem Gesicht nach oben liegen, dann stecken in dem Stapel auf den Tisch 10 minus x umgedrehte Karten, denn insgesamt hatten wir zehn Karten umgewendet. Paulchens Stapel besteht aus zehn Karten, ergo liegen darin 10 minus x richtig, also mit der Bildseite unten. Er braucht nur seinen Stapel umzudrehen, um zu erreichen, daß in seinem Blatt jetzt ebenfalls 10 minus x Karten verkehrt herum liegen. Das ist der ganze Trick.